Uno ha encadenado cinco mandatos consecutivos y en 2007 firmó el récord de concejales (16) en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena; otro ha ... sido el único consejero de la Junta con Ibarra y Vara y ahora también gobierna con mayoría absoluta en Don Benito, pero ayer ambos vivían la víspera de otra cita con las urnas, concretamente una consulta popular, como si les fuera todo su prestigio político en ello, la carrera entera. Y es que no es lo mismo un encargo de tus vecinos para gobernar los siguientes cuatro años que grabar a cincel en las hemerotecas un hecho histórico como el nacimiento de una nueva ciudad.

Es cierto que sopla el aire a favor desde hace meses, pero la cita con las urnas para unir sus respectivos municipios ha llevado esta mañana de sábado a Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana a protagonizar un clásico de las campañas electorales: paseo por el mercadillo. Ya estuvieron el lunes juntos en el de Don Benito y hoy ha tocado el de Villanueva, ubicado en el recinto ferial.

Nada más entrar, una carpa con el logotipo de la campaña a favor del sí cambiaba el aspecto del lugar. En ella, varias voluntarias regalaban el 'merchandising' propio para ambientar un evento así, desde libretas y bolígrafos a sudaderas y bolsas elaboradas con yute y algodón, todo rotulado con el 'Yo sí me uno'. Poca cola había para ser todo gratis, ojo.

Esperando a los alcaldes para iniciar la ronda entre los tenderetes estaban varios concejales del Ayuntamiento de Villanueva. Manuel Fernández, uno de ellos, era optimista de cara al resultado de manaña domingo, que como se sabe debe ser de más de dos tercios a favor en ambos municipios para que la fusión siga adelante. «No estamos nerviosos, pero sí expectantes ante la respuesta de la gente», decía el edil socialista. A pocos metros estaba el único concejal de Podemos en el consistorio, Emilio Rodríguez, 29 años y con escaño solo desde diciembre tras la renuncia de un compañero. Aunque admitía alguna discrepancia con la forma de haber organizado algunas cosas de este proceso, se mostraba claramente a favor del sí y por eso ha ido al mercadillo esta mañana, para que se visualizara unanimidad política de cara a la votación de mañana domingo. También reconoce que en su círculo de amigos ha tratado de convencer a algún partidario del 'no', sobre todo en Don Benito (la población más grande de las dos).

No obstante, en la cola del 'merchandisng' María Gallardo lo tenía claro. «Yo he votado hace unos días, puse que sí porque me parece genial sumar», afirmaba convencida esta vecina antes de adentrarse en el mercadillo a buscar algo de ropa.

Los alcaldes Quintana y Gallardo no tenían nada que comprar, solo subrayar por última vez lo importante que es la jornada de mañana para ellos. Según ha dicho esta mañana Miguel Ángel Gallardo, primer edil villanovense, «mañana no es un día importante, yo diría que es un día clave, trascendente para cambiar los designios de esta tierra». Y Quintana, primer edil de Don Benito, tampoco se quedó atrás para describir lo que está en juego. «Este voto es para cambiar el curso de la historia. Hablamos de hacer historia en el municipalismo de España», ha declarado para dejar claro lo que para ellos representa poner la primera piedra de la futura ciudad, la tercera de Extremadura con más de 64.000 vecinos, un destino común del que se habla desde mediados del siglo pasado y que podría empezar a concretarse este fin de semana.