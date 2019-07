Alcaldes con encanto

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, estuvo en la inauguración del Festival de Teatro Clásico de Mérida y despertó más expectación que las ministras. Abel Caballero se ha convertido en una figura popular, en el alcalde de España, con unos resultados espectaculares.

En su 'gira veraniega', Abel Caballero cantaba esta semana en Lugo, en un concierto con Toñito de Poi, el 'Hallelujah' de Leonard Cohen y se esperan más sorpresas mientras los hoteles vigueses tienen ya reservas para su Navidad luminosa.

Abel Caballero no siempre fue así. Lo recuerdo de cuando era ministro de Felipe González y aún no había sacado a relucir su vis divertida y popular. Alguna vez asistí a cenas con él, pero procuraba no estar en su mesa porque era la más aburrida, prefería sentarme con viejos marinos que contaban historias canallas.

Siempre me parecieron más divertidos los marinos que los catedráticos y los ministros. Abel Caballero ha sido y es las tres cosas, pero hasta que no ha sacado a relucir su espíritu de Capitán de la Marina Mercante titulado no se ha convertido en este alcalde ocurrente y entretenido que un día es 'trending topic', al otro rompe el 'share' en un 'late show' y al siguiente no para de hacerse selfis en el teatro romano de Mérida.

Cuando un alcalde consigue popularidad gracias a su gracejo y a su carácter, los votantes lo ven como a ese familiar divertido con el que todo el mundo quiere sentarse en las bodas. En Extremadura, pasaba eso con Celdrán, que enseguida seducía por campechano y entretenido. Podías no coincidir con él en las ideas, pero en lo cotidiano, te ganaba y siempre acababas siendo cómplice en algún detalle. Lo conocí tomando un café en La Marina y coincidimos en algo tan particular y tan antiguo como que no éramos capaces de salir de casa sin llevar en el bolsillo un pañuelo blanco de algodón.

Otro alcalde cercano que sabía hacerse querer era José María Saponi en Cáceres. Sus mítines daban pocos titulares porque lo suyo era el premitin y el posmitin, cuando se acercaba a los ciudadanos para interesarse por su padre, su abuela, su cuñada y su prima tercera. Saponi parecía conocer no solo el árbol genealógico de cada uno de sus votantes, sino también las vicisitudes de toda su parentela.

Conocía a Saponi de cuando yo era niño y él ejercía de jefe de campamento, pero no habíamos hablado nunca. Me avisaron de que no lo hiciera porque me seduciría sin remedio. Y así fue. Lo saludé en un acto y me contó que mi padre se movía de joven por Peña Redonda. Le dije que no, que se equivocaba de padre, que yo no había escuchado nunca a mi padre hablar de esa zona de Cáceres. Pero resultó que Saponi conocía mejor a mi progenitor que yo mismo. «Sí, hijo, cuando llegué a Cáceres desde Asturias, a principios de los 50, vivía en la Berrocala y me movía por Peña Redonda», me aclaró. Naturalmente, desde ese día sentí veneración personal por aquel hombre del que se podía disentir políticamente, pero que era tan familiar y cercano que sí, efectivamente, te seducía sin remedio.

Los alcaldes de ahora, salvo casos muy particulares como Abel Caballero, no tienen el tirón de Tierno Galván, Pascual Maragall, Gabino de Lorenzo o Iñaki Azkuna. Los alcaldes modernos viven tan pendientes de las redes sociales y de las encuestas que pierden espontaneidad y eso no les gusta a sus conciudadanos. El votante prefiere un alcalde natural, que haga el ridículo alguna vez y meta la pata, a un alcalde autocontrolado que hace siempre lo que debe hacer y pasa por la alcaldía sin gracia ni gloria.