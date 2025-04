El alcalde de Zarza de Montánchez cobrará mil euros por asistir a cada junta de gobierno

Joaquín Rivas Palomino, alcalde de Zarza de Montánchez (550 habitantes) por el partido Somos Cáceres, cobrará mil euros por asistencia a cada sesión de la ... junta de gobierno local, con un máximo de 12.000 euros al año, lo cual ha sido criticado este miércoles en la red social X (antes Twitter) por la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que al difundir el anuncio publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, lo ha calificado como «atraco a las arcas públicas a cara descubierta».

El alcalde de Zarza de Montánchez ha considerado que «se ha montado un revuelo innecesario» y ha explicado este miércoles por la tarde que él no cobra nada por dedicarse al pueblo, «pero estar de alcalde -ha argumentado- no solo es ir a firmar al ayuntamiento y me voy. Aquí hay muchos problemas que surgen todos los días de la semana y durante todo el año. De hecho, yo me presenté porque mi pueblo estaba por los suelos para intentar levantarlo. No creo que cobrar mil euros brutos, a los que hay que descontarle impuestos, sea para tanto», ha justificado el primer edil.

Joaquín Rivas es vigilante de seguridad y compaginará su trabajo con el de alcalde de Zarza de Montánchez, y ha subrayado que lo acordado por asistir a juntas de gobierno tiene un tope de 12.000 euros. «Si se celebran cuatro juntas en todo el año cobraré 4.000 euros, si se celebran seis pues 6.000 euros, pero si se celebran veinte o treinta cobraré 12.000 euros al año», ha explicado a HOY.

Joaquín Rivas ya fue teniente alcalde en la anterior legislatura con otro partido independiente, Zarza Avanza. Esta vez salió elegido tras las elecciones del pasado 28 de mayo al presentarse por el nuevo partido Somos Cáceres, que consiguió tres ediles por dos del Partido Popular y dos del PSOE. Al final, somos Cáceres gobierna en coalición con el PP y el anuncio del BOP de Cáceres que determina «los cargos de la Corporación que van a percibir asistencias así como la cuantía que se les asignará por la misma» se refiere a los miembros de la junta de gobierno. Esta la forman tres personas: el propio alcalde y el concejal Juan Leandro Prieto, los dos pertenecientes a Somos Cáceres, y el concejal del PP Andrés Solís, si bien ambos han renunciado a cobrar por su asistencia a las juntas de gobierno, por lo que solo cobrará del Ayuntamiento el alcalde.

Somos Cáceres es un partido nuevo que además gobierna en Torre de Don Miguel, donde Nazaré Martín se convirtió en alcaldesa en coalición. Además, tiene dos ediles en Arroyo de la Luz y uno en Madrigal de la Vera. Desde la formación califican los resultados de excelentes al haber presentado el pasado 28 de mayo cinco candidaturas y lograr dos alcaldías.