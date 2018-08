'El alcalde de Zalamea': crónica de un sueño No se puede concebir de otra manera que como un sueño ciclópeo que una población con apenas 4.000 habitantes haya sido capaz de poner en marcha durante 25 años una representación en la que participan más de 700 vecinos VICENTE SÁNCHEZ-CANO Miércoles, 15 agosto 2018, 23:22

Por estas fechas, hace veinticinco años asistí a la primera representación de la obra de teatro 'El alcalde de Zalamea', en la plaza de la Constitución de esta localidad, por invitación de mi amigo Antonio Ventura Díaz, entonces consejero de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura. Recuerdo aquella velada como una de las más felices vividas. En diciembre del año anterior habíamos organizado, con la participación de destacados latinistas y estudiosos de Nebrija, unas jornadas en la Asamblea de Extremadura y en el Ayuntamiento de Zalamea para conmemorar los quinientos años de la publicación de la primera Gramática Castellana, escrita por Antonio de Nebrija en Zalamea, cuando estaba al servicio de don Juan de Zúñiga, último maestre de la Orden de Alcántara, cuya casa palacio estuvo situada en el castillo de Arribalavilla. El acto de clausura culminaría con el descubrimiento de una placa conmemorativa de dicho evento en la fachada del Ayuntamiento de Zalamea, que contó con la presencia de numerosísimas personalidades, entre ellas, la del secretario de Estado de Cooperación Iberoamericana, Inocencio Arias, y la del presidente de la Junta de Extremadura, Rodríguez Ibarra.

La concurrencia de estos dos hechos, nos hicieron concebir grandes esperanzas para la puesta en valor del patrimonio histórico, artístico y cultural de Zalamea. Es cierto, que aquella aventura de la representación teatral pareciera que se fuese a quedar en un sueño. Pero sin ese sueño, concebido como capacidad de ilusionarnos, no existe ningún goce artístico posible. Y ese goce artístico de los ilipenses por recuperar su pasado, por aprovechar ese momento histórico que se les presentaba, por alcanzar una meta, que parecía imposible, es lo que ha permitido que ese sueño se hiciera realidad. Una realidad tan tangible como la concesión de la Medalla de Extremadura, la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, con la posibilidad de convertir esta declaración en Nacional, la presentación en Fitur y en el Instituto Cervantes de Lisboa, así como que más de cien mil espectadores hayan disfrutado de la representación y, sobre todo, que haya servido de proyección de Zalamea, y de Extremadura, tanto a nivel nacional como internacional, como lo demuestra que una amplia representación de dichos espectadores procedan no solo de nuestra comunidad autónoma sino del resto de España y del extranjero. Si se hiciera un estudio de la presencia en medios de comunicación durante estos veinticinco años, de Zalamea y de Extremadura, con motivo de la representación teatral estoy convencido que nos sorprendería la enorme rentabilidad publicitaria de la misma.

Me he permitido tomar prestado el titular que encabeza el presente artículo del actual alcalde de Zalamea, el cual, en la presentación de la obra para este año, al repasar lo acaecido en los últimos veinticinco años, lo denomina así. Es cierto, que este largo periodo de representación de la obra por el pueblo de Zalamea es un auténtico sueño. Pero un sueño ciclópeo. No se puede concebir de otra manera que una población con apenas 4.000 habitantes haya sido capaz de poner en marcha, año tras año, una empresa de tales dimensiones, en la que participan más de 700 vecinos, en un escenario de 5.000 metros cuadrados, 11 espacios escénicos, además de otra serie de actividades paralelas como el desfile de los Tercios de Flandes, el mercado artesanal o el teatro de calle, que la convierten en el mayor montaje teatral de España. Todo ello sin contar con las decenas de personas que, desde el más absoluto anonimato, bajo la batuta de su director, Miguel Nieto, se han ocupado del vestuario, de los juegos de época, de la iluminación, de los animales, de la música, de las clases de esgrima, y de tantas y tantas labores silenciosas, que pasan totalmente desapercibidas para el espectador, pero sin las cuales no se puede entender el éxito de la representación de 'El alcalde de Zalamea'. Cabe puntualizar que, la mayoría de estos vecinos, son trabajadores que al terminar su jornada laboral han cambiado los estudios, el mono, el pico, la paleta, las labores caseras o el tractor por los ensayos durante meses, con frío o con calor, por amor a su pueblo y para que la obra fuera un éxito.

Evidentemente, sorprende aún más este éxito en una sociedad hedonista y materialista donde el individualismo egocéntrico predominante asfixia cualquier iniciativa cívica, colectiva y solidaria. Por ello, 'El alcalde de Zalamea', no es una representación teatral o un festival cultural más al uso, sino que transciende su propio sentido original para convertirse en una empresa común, donde un grupo de ciudadanos anónimos, de una manera totalmente desinteresada y altruista, conscientes del momento histórico que les ha tocado vivir, han sido capaces de superar todo tipo de dificultades: crisis económicas, partidos políticos, personas, diferencias ideológicas o religiosas, cuestiones personales y demás miserias humanas, para reivindicar a través del teatro sus raíces históricas y culturales como comunidad, poniendo en valor lo que les une, su identidad, por encima de cualquier otra mezquindad. Todo ello sin olvidarnos de lo que la propia obra teatral defiende: el derecho al honor de la persona y la libertad natural del individuo. Parafraseando a Gabriel Celaya podríamos afirmar que la cultura «es un arma cargada de futuro». Que la cultura es la clave de la vida. Y que los pueblos cultos son los pueblos más libres como dueños de su destino. Por todo ello, me emociona comprobar como mis paisanos desde esa determinación libre para forjar su destino, como un proyecto en común, han sido capaces de recuperar nuestra identidad a través de la cultura, del teatro y de la historia, a la vez que rinden un cálido homenaje a todos los seres queridos que ya no están con nosotros. Termino con los versos de Santiago Castelo, otro amigo que nos dejó hace algún tiempo: «Si Extremadura se une, / Extremadura se gana. / Si Extremadura se parte, / habremos perdido el alma».