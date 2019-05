«Como alcalde vuestro que soy» Para mí el suceso más importante ocurrido en El Carrascalejo fue que pasaron por allí como peregrinos de la Vía de la Plata el protagonista de 'Better Call Saul' y su mujer ALEJANDRO PACHÓN CRÍTICO DE CINE Viernes, 31 mayo 2019, 08:48

SI esto fuera una película española de los 50 comenzaría con imágenes en blanco y negro de la calle, la iglesia y la fuente mientras que la voz en off de Fernando Rey dice: «El Carrascalejo es el municipio más pequeño de la provincia. Un lugar tranquilo en el que nunca pasa nada pero donde últimamente se ha apreciado una inusitada actividad. Y es que este año hay elecciones municipales».

Heredé la pequeña casa donde nació mi abuelo en esta localidad, próxima a Cornalvo, de hermosos paisajes. A diario no hay casi nadie. Alguna furgoneta con pan, verdura o congelados hace sonar el claxon y sale alguien a comprar. Los fines de semana vienen familias de Mérida a su segunda residencia y ahora también vecinos de los pueblos de al lado porque, en lugar del Teleclub que sólo funcionaba los fines de semana, han inaugurado un albergue de peregrinos que abre todos los días, lo que ha despertado alguna suspicacia en Aljucén, que también tiene albergue.

Para mí el suceso más importante, aunque no estuve presente, es que hace un par de años pasaron por allí como peregrinos de la Vía de la Plata, según dijo la prensa, el protagonista de la serie 'Better Call Saul' y su mujer en la ficción y en la vida real. Ahora explica tú quiénes son esos a los octogenarios Agustín y Cipriano.

En las elecciones municipales ha votado absolutamente todo el censo. Se presentaba una candidatura nueva compuesta por gente joven, frente al alcalde de toda la vida. Frecuento el pueblo desde hace unos 40 años y sólo he conocido dos alcaldes: el actual, José Antillano y Agustín Reyes, ya fallecido.

El dilema para los votantes en esta ocasión era gordo. Casi todos son, somos, parientes más o menos lejanos y/o conocidos. Ha vuelto a ganar el alcalde veterano y la oposición ha sacado un concejal, pese a ser nuevos en estas lides. Las asperezas han sido limadas gracias a las urnas, aunque sigamos esperando a que caiga algún tractor en paracaídas, como al final de 'Bienvenido Mister Marshall'.

Ahora esta comedia amable, coral y algo surrealista deja de ser en blanco y negro y se torna en amarillo hiriente por el calor de la dehesa. Al contrario que el 'Brigadoon' de Vincente Minnelli, que sólo aparecía una vez al año entre la niebla, el pueblo, como el resto de Extremadura, se me esfuma en manos del verano infernal. Me quedo a la sombra más piadosa de las calles de Badajoz, como un alacrán bajo una piedra hasta que llueva, si es que eso vuelve a ocurrir.

Sigo sin estar empadronado en El Carrascalejo porque me causaría problemas ideológicos y afectivos. A Liberty Valance, cuando quiso votar en el pueblo donde James Stewart era postulado como sheriff le dicen que no puede porque no es de allí, a lo que el pistolero contesta: «Yo soy de donde cuelgo mi sombrero».

Yo no uso sombrero.