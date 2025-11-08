HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 8 de noviembre, en Extremadura?
El Castillo de Luna preside Alburquerque.

Alburquerque quiere trasformar su castillo en una marca cultural y turística

Luis Landero, Víctor Madera e Isabel Gemio, entre los asistentes que reivindican el potencial histórico y turístico de la fortaleza de Luna

Pablo Cordobilla

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

Convertir el Castillo de Luna, la fortaleza de Alburquerque, en una referencia cultural del municipio y su entorno. Ese es el objetivo de la ... Asociación Amigos del Castillo de Alburquerque, que hizo este sábado su puesta de largo en un acto que contó con destacadas personalidades. Entre los promotores se encuentran el escrito Luis Landero, la comunicadora Isabel Gemio y el empresario Víctor Madera (fundador del grupo QuirónSalud) que, junto a un grupo entusiasta de vecinos del municipio, han logrado crear esta agrupación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online
  3. 3 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  4. 4

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  5. 5 Una mujer de 58 años resulta herida tras caer a la Ribera del Marco de Cáceres
  6. 6

    Oramba levantará 80 pisos en la Casa de las Aguas y estudia crear un parking de varias plantas
  7. 7

    El día que Badajoz buscó un monstruo en pleno temporal
  8. 8

    Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»
  9. 9 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  10. 10 Alerta alimentaria: retiran este chóped de DIA por posible contaminación con listeria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alburquerque quiere trasformar su castillo en una marca cultural y turística

Alburquerque quiere trasformar su castillo en una marca cultural y turística