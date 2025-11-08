Alburquerque quiere trasformar su castillo en una marca cultural y turística

Convertir el Castillo de Luna, la fortaleza de Alburquerque, en una referencia cultural del municipio y su entorno. Ese es el objetivo de la ... Asociación Amigos del Castillo de Alburquerque, que hizo este sábado su puesta de largo en un acto que contó con destacadas personalidades. Entre los promotores se encuentran el escrito Luis Landero, la comunicadora Isabel Gemio y el empresario Víctor Madera (fundador del grupo QuirónSalud) que, junto a un grupo entusiasta de vecinos del municipio, han logrado crear esta agrupación.

Quieren impulsar la proyección turística y cultural del monumento con una visión ambiciosa: convertir el Castillo de Alburquerque en una marca cultural de referencia. Buscan que este emblema del patrimonio extremeño sea capaz de proyectar tanto al municipio como a Extremadura como escenarios de acontecimientos culturales y turísticos de primer nivel en el panorama nacional.

La presentación tuvo lugar en la Iglesia de Santa María la Mayor del Castillo. Tras una breve explicación del guía de la fortaleza en el Patio de Armas, se celebró el acto central, que contó con las intervenciones del alcalde Manuel Gutiérrez, Gemio, Madera y Landero. El diputado provincial de Cultura, Ricardo Cabezas, y la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, también ofrecieron unas palabras. Por último se hizo efectiva la firma del acta de constitución de la asociación.

La jornada de ayer sirvió para detallar los objetivos de la entidad, que incluyen la creación de una programación cultural estable, la colaboración interinstitucional y la captación de recursos para la restauración y mantenimiento del monumento.

«Es hora de un renacimiento de este castillo del que se ha vivido a espaldas, abandonado» Isabel Gemio Comunicadora

En el turno de intervenciones se destacó la importancia de este paso para la recuperación y promoción del Castillo de Luna. La fortaleza está a punto de someterse a una restauración con una inversión de 400.000 euros por parte de la Junta de Extremadura, titular del monumento.

Los Amigos del Castillo de Alburquerque quieren transformar el castillo, que ha permanecido sin explotación estable y sin contenido cultural continuado, en un auténtico motor económico.

Para ello, la asociación tiene como metas principales: proteger y mantener este monumento nacional, asegurando su conservación y accesibilidad, así como dotarlo de una programación cultural estable y de calidad (que denominaron «gourmet») durante todo el año.

Pretenden promocionar su imagen en las principales ferias de turismo para que ocupe un lugar destacado en la oferta de los operadores e impulsar un modelo turístico sostenible con visitas guiadas e integración de productos locales de kilómetro cero.

«Al hablar de Alburquerque hay que hablar del castillo, un símbolo que hay que cuidar y descubrir» Luis Landero Escritor

Los organizadores mantienen el propósito de contribuir a la dinamización económica y social de la comarca, dado que generaría empleo y cohesión; además de garantizar su sostenibilidad económica buscando financiación pública, fomentando los mecenazgos y logrando proyectos transfronterizos.

Los vecinos de Alburquerque quieren recuperar la visión histórica de su uso cultural y social para congresos y eventos; fomentar el orgullo ciudadano y la implicación de la comunidad para reforzar el vínculo emocional con la fortaleza; establecer redes de colaboración con otras entidades patrimoniales, incluyendo la colaboración internacional con Portugal, y musealizar sus interiores para recrear ambientes históricos.

En definitiva, su misión es que el Castillo de Luna deje de ser «un gigante dormido» para servir a Alburquerque y a Extremadura.