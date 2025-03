Alburquerque consigue los 40.000 euros para la obra que dejó al pueblo sin alcalde

Un auto judicial que habla de «paciencia infinita» por parte de la demandante

«Contumacia», «falta de diligencia», «desobediencia» y «actitud pasiva» por parte del Ayuntamiento; y «paciencia infinita» por parte de la vecina perjudicada. Tanto el auto del 9 de diciembre que informa al entonces alcalde Manuel Gutiérrez (Ipal), como la respuesta a su recurso el 18 de enero, que no prosperó, dan una idea de la manera de actuar del Ayuntamiento de Alburquerque cuando estaba en manos de los anteriores regidores, Ángel Vadillo, y desde las elecciones de 2019 que ganó el PSOE, la alcaldesa Marisa Murillo, apeada del cargo tras una moción de censura en mayo de 2022.

La historia se resume en una casa en ruinas en la calle Silveros que afecta a la vivienda colindante y la vecina propietaria inicia un proceso judicial. En agosto de 2018 se le indicó al Ayuntamiento de Alburquerque que iniciara la reparación en un plazo máximo de seis meses. El 8 de octubre de 2021 la demandante puso en conocimiento del Juzgado que no se había ejecutado la sentencia, y el 3 de diciembre se dictó providencia «ante la falta de respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos realizados».

En los fundamentos jurídicos se dice que «la ejecución de la sentencia dictada el 2 de febrero de 2021 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se está tornando una misión imposible, debido a la falta de diligencia del Ayuntamiento de Alburquerque y a las continuas trabas que al respecto se están planteando (...) somos conscientes de la situación dramática del Ayuntamiento de Alburquerque, pero también del absoluto desinterés de dicha Administración para tratar de dar cumplimiento a la sentencia dictada».

El auto añade términos como «contumacia», «falta de diligencia» y «daños que dicha conducta pasiva está causando a la interesada». Así, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, impone una multa al alcalde del Ayuntamiento de Alburquerque de 1.000 euros, «la cual será reiterada cada veinte días hasta que se acredite la total ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento principal».

Lo anterior provocó el recurso del alcalde de Ipal Manuel Gutiérrez, en el cargo desde mayo de 2022. Pero la respuesta habla de que «el proceder del ayuntamiento no es que sea pasivo (que lo es), sino que raya en la contumacia y en la desobediencia», y abunda en que no se puede obligar a los ciudadanos a cumplir las resoluciones judiciales y a las administraciones no, además mencionar «sobradas muestras de paciencia infinita» por parte de la demandante.