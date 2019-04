Alberto Casero, del PP, asegura que los socialistas no cumplen sus promesas

El cabeza de lista del PP al Congreso por Cáceres, Alberto Casero, aseguró ayer que a Pedro Sánchez y a Guillermo Fernández Vara les une que son dos dirigentes que incumplen sus promesas. «Sánchez dijo que presentaba una moción de censura para regenerar la vida pública y que convocaría elecciones de manera inmediata y no lo hizo. Prometió no pactar con los populistas y los nacionalistas y sí lo hizo, y Vara dijo que si Sánchez hablaba con los independentistas se iría, y no se ha ido», aseguró Casero.

Ante la visita de ayer del presidente del Gobierno a Cáceres, el candidato 'popular' le pide que traiga a la región propuestas concretas para bajar las tasas de paro porque la región «ha recuperado las tasas de desempleo en España desde que empezó a gobernar Vara». «Espero que Sánchez hable de tantas y tantas cosas pendientes para esta región aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado por el PP y que una vez que ellos han llegado al Gobierno han quedado en agua de borrajas».