Las alarmas se activan para el aceite de oliva

«No lo sabía pero como se está poniendo el aceite no me extraña». La emeritense Eva Santiago se declara consumidora habitual de aceite de ... oliva virgen extra. Compra este producto y lo hace, confiesa, sin reparar demasiado en el precio. «Ahora, como está la situación, lo que miro es cómo usarlo para lo realmente imprescindible, para regular su consumo, pero no lo voy a dejar», matizaba ayer tras salir de un supermercado en Mérida. En lo que no había reparado Santiago es que desde hace algunos días, botellas y garrafas de aceite llevan dispositivos antirrobos. Como si se trataran de perfumes o de whiskys.

«No lo sabía pero me parece lógico porque se está convirtiendo en un producto casi de lujo. Y si le ponen alarmas a otros productos por su valor, es lógico que se las pongan a las botellas y garrafas de aceite de oliva», remata. A esta decisión, la de reforzar la seguridad de ese producto envasado para venta a los clientes, han llegado algunos supermercados extremeños. HOY ha podido comprobar que la medida de instalar sistemas antirrobos no es común en todas las grandes y medianas superficies de alimentación aunque entre la clientela se transmite la idea de que pueda acabar extendiéndose. «Solo me he acercado a comprobar el precio pero ni me he fijado siquiera en la alarma. No me extraña, la verdad. El oro verde, como se dice al aceite, lo es más que nunca», concluye Carlos de Cabo, otro residente en la capital de Extremadura. «Que tenga alarma o no, en mi caso, me es indiferente porque voy a seguir comprando igual porque es un producto básico para la salud, pero si lo han puesto los supermercados es porque temen que se robe o porque se puede robar por cómo se ha puesto el aceite de oliva virgen, que es el que suelo comprar», culmina este vecino de la barriada emeritense de la Zona Sur. Un simple repaso de cómo están los precios del virgen extra demuestra que sí está caro y que de momento no se atisba contención, a expensas del inicio de la campaña de aceituna para almazara. Una campaña, por cierto, que este año se adelanta: comenzará la próxima semana según maneja el sector. Es una fecha nunca antes conocida por temprana. El recorrido por supermercados de Mérida muestra precios de 11,25, 11,99 euros y hasta 12,49 euros por litro en marcas reconocidas por el gran público. En el tramo intermedio lo venden por algo menos de diez euros y, en el caso de las más baratas, no se encuentran por menos de 8 o 9 euros por litro. En el caso de garrafas de cinco litros de la máxima calidad del aceite, solo en un caso HOY ha visto un envase por menos de 37 euros en los supermercados de Mérida. Algo puntual. Lo normal es que los cinco litros de aceite de virgen extra estén entre los 44 y los 49 litros. En el caso de las garrafas de tres litros, el coste para el consumidor oscila, de forma resumida, entre los 23 y los 25 euros. Esas horquillas de precios se repiten en otras ciudades de la región. El litro de aceite de oliva virgen extra ha subido este año hasta 2,57 euros más (antes de impuestos) en los supermercados que en origen, según el análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción sobre la evolución de los precios de 18 marcas en seis grandes cadenas de distribución. El precio medio del litro en los supermercados analizado ha pasado de los 6,91 euros a comienzos de enero a los 10.34 euros a principios del pasado septiembre. Mientras, el precio del litro en origen, el que reciben los productores, ha pasado de 4,91 a 7,49 euros, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

