El día de las alabanzas

Al final, tocayo, te marchaste por la puerta de atrás, de tapadillo, disimulado en la penumbra como siempre gustaste de hacer las cosas. Te cuento. La carrera de San Jerónimo como en sus mejores tiempos. Marisabidillas, mirones, enredadores, algún carterista aprovechando el rebufo, y gente apenada; gente que calla y siente que algo, no sabe muy bien qué, se ha roto en los arrabales de su existencia hurgando como un pellizco allá dentro, en donde reposan los sentimientos. Famosos, famositos, aspirantes y cantamañanas varios de la política e islas adyacentes que entran y salen con caras de ¡qué desgracia madre! Y gente que hace cola por intentar ver, por tener quizá algo que contar, por decir mañana «yo estuve allí».

Ayer mismo la vieja dama puso el punto final a tu vida y comenzó, puntualmente a cumplirse la profecía: «Qué bien sabemos enterrar en España». Son más o menos tus palabras, dichas en el tono socarrón que únicamente saben emplear, sin herir, los elegidos. Imagino que desde donde sea te lo estás pasando bomba viendo este ir y venir de rabadanes dispuestos a todo con tal de salir en la foto. El mismísimo zanqueador que -por nuestros pecados- hoy nos preside, vino a escape desde Rumanía dispuesto a ser el primer doliente, el que más, el todo, el tú mismo si eso fuera posible, porque al final, tocayo, cualquiera diría que escogiste la fecha para hacer un regalo, de esos tuyos que parecían no estar, al inicio de la campaña electoral, otra más. Y los «Ivanes» lo cogieron al vuelo. Y el sanchismo se vistió con las galas arrumbadas del viejo socialismo para justificarse de los desmanes venidos y por venir. Por disfrazarse con tus galas de «hombre de Estado», quizá la más tonta expresión que los papagayos de turno han repetido en tu honor. ¿Te acuerdas cuando cantábamos en el colegio aquello de «españoles e hidalgos valientes con la edad nos queremos mostrar»? Pues igual era eso. No lo sé. Aunque quizá debería saberlo porque soy más viejo que tú. En realidad, últimamente, soy más viejo que casi todo el mundo.

Ojea los periódicos. Portadas y portadas, alabanza sobre alabanza, incienso hasta la asfixia. Consigna o mala conciencia; o las dos cosas. Pero lo más grande. Resulta muy difícil de creer que tu larga mano no esté detrás de tan cumplida zarabanda. Pero no, tú eras hombre de entre cortinas, de fogones y salsas, de buscar atajos y abrir portillos, de estar, pero como si no estuvieras; no de lucirte en resplandores, ni de hablar por hablar tontadas en tono solemne.

Pero hoy es el día terrible de las alabanzas. Cuando ya es tarde y tú ya te has perdido en caminos de eternidad. Cuando ya la palabra estrategia no significa nada y tu disfraz de «Fouché» no es capaz de emborronar los caminos de la muerte. Ya sabes en España no hay como morirse para que te reconozcan los méritos. Todos los méritos. Incluso los que no te correspondan. Quizá por eso, el sagaz Pedrosánchez, esté empeñado en resucitar a Franco. En fin, de momento seguiremos aquí. Si es que conseguimos sobrevivir a la náusea de este zurriburri electoral que nos han preparado.

Alfredo Pérez Rubalcaba, compañero, que la tierra te sea leve.