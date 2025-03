La Airef propone cambios en el modelo productivo extremeño y una atención más personalizada a los parados

Juan Soriano Lunes, 20 de noviembre 2023, 07:20 Comenta Compartir

«Las políticas activas de empleo no pueden sustituir a las reformas necesarias para combatir el alto nivel de desempleo que caracteriza al mercado de ... trabajo extremeño y en particular su importante incidencia sobre los individuos de baja formación». La Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef) empieza de esa forma el apartado dedicado a propuestas sobre el gasto regional en planes de empleo, concluyendo que las líneas analizadas no dieron el resultado esperado, en el informe encargado por la Junta de Extremadura.

Para la entidad que preside Cristina Herrero, se debe buscar un mejor encaje de la oferta formativa con las necesidades del mercado laboral y un mayor compromiso por parte de las empresas. Pero también estima necesario trabajar en la transformación del modelo productivo «hacia actividades más innovadoras y estratégicas que permitan promover el aumento de escala de las empresas extremeñas, el incremento del valor añadido del tejido empresarial y la atracción y retención de talento». Noticia relacionada La Airef cuestiona la utilidad de 246 millones gastados por la Junta en dos planes de empleo Como propuestas generales para el Sexpe, sugiere perfeccionar las bases de datos disponibles, centralizando los datos de los beneficiarios y solicitantes de los distintos programas en un sistema integrado que esté conectado con la relación de demandantes de empleo y con información de la Seguridad Social. Junto a esto, propone un enfoque personalizado que tenga en cuenta las características de cada demandante, con un sistema de indicadores para identificar a las personas con menor probabilidad de encontrar un empleo: información de carácter sociodemográfico, económico, de nivel de formación, vida laboral, etc. En línea con lo anterior, la identificación de casos más complejos permitiría focalizar las políticas en función de cada personas, de forma que se pueda «aumentar la eficacia y la eficiencia de las actuaciones sobre las personas de baja empleabilidad y reducir en determinados programas la presencia de peso muerto (empleo que se hubiera creado de igual forma sin el apoyo público)». La Airef también propone potenciar la evaluación de la eficacia de los programas, una medida en la que quiere incidir el nuevo Gobierno regional. Para ello, estima necesario reforzar los medios técnicos e informáticos e incorporar perfiles analíticos. «A partir de las bases de datos disponibles se podría efectuar este tipo de evaluación de los programas de empleo y monitorizar su seguimiento», añade. Más FP dual Por último, como recomendación general sugiere seguir fomentando la formación profesional vinculada al empleo. Como indica el informe, la tasa de paro en Extremadura de las personas con formación baja fue del 21,4 % en 2022 (17,8 % en España), mientras que la de aquellos que han completado estudios superiores es del 10,6 % (7,6 % en España). Por ese motivo, plantea incidir en una formación profesional «de calidad, muy específica y supeditada a las necesidades del mercado laboral extremeño y en particular a su tejido empresarial». También propone apostar por la formación dual y la orientación profesional, como se viene haciendo en los últimos años.

