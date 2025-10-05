HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Airef plantea que haya más incentivos variables para el personal sanitario

La Autoridad Independiente Fiscal publica un estudio sobre los recursos humanos del Sistema Extremeño de Salud

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha publicado un estudio sobre los recursos humanos del Servicio Extremeño de Salud (SES), en el que identifica ... los principales desafíos a los que se enfrenta la comunidad autónoma y formula propuestas para garantizar el uso eficiente de los recursos y promover un sistema sanitario equitativo y sostenible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

