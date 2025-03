La Airef cuestiona la utilidad de 246 millones gastados por la Junta en dos planes de empleo

Juan Soriano Lunes, 20 de noviembre 2023, 07:20 | Actualizado 07:40h. Comenta Compartir

246 millones de euros gastados en cuatro años en programas de empleo que no sólo no cumplieron sus objetivos, sino que incluso resultaron perjudiciales para ... sus más de 20.000 participantes. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) concluye que la Junta de Extremadura no utilizó bien los fondos destinados a dos líneas de ayudas que se mantienen en la actualidad, aunque con cambios que mejoran su utilidad.

La Junta encargó a la Airef en el año 2021 un estudio sobre las políticas activas de empleo, dentro de la actividad generada por la entidad para analizar el gasto de las Administraciones públicas. El coste de este trabajo, para el que se ha recurrido a una asistencia técnica externa, se fijó en casi 247.000 euros. También se encargó otro informe centrado en el sector sanitario público. El trabajo sobre las políticas de empleo ya ha sido entregado al Gobierno regional. El consejero de Economía, Guillermo Santamaría, citó algunas de sus conclusiones en el último pleno celebrado en la Asamblea de Extremadura. Entre ellas, los resultados negativos de ciertos programas autonómicos. El informe analiza ocho programas del Servicio Extremeño Público de Empleo de Extremadura (Sexpe) del periodo 2016-2019, con un gasto total de 457 millones de euros y más de 66.000 beneficiarios (aunque en algunos casos se trató de personas que recurrieron a estas subvenciones en más de una ocasión). La evaluación más negativa se plantea para el programa de Empleo de Experiencia. Creado a comienzos de la pasada década, se mantuvo con cambios hasta el año 2020, cuando tuvo su última convocatoria. Se configuró como una línea de ayudas a entidades locales (hasta 12.000 euros por puesto) para contratar a parados durante un año en un momento de especial incidencia de la crisis. Entre 2016 y 2019 tuvo un coste de 137 millones de euros, con 21.500 contratos. La Airef concluye que tuvo consecuencias negativas, ya que no ayudó a los beneficiarios a su inserción posterior. Además, recalca la mala calidad de sus empleos en comparación con personas de similares características que no se acogieron a esta línea. Y subraya que esos efectos se mantenían durante dos años, periodo en el que un mismo desempleado podía volver a ser contratado con cargo al programa. De hecho, casi el 28% repitió, unas 6.000 personas. De esta forma, el plan no cumplía con el objetivo de ofrecer una primera experiencia laboral, sino que en buena parte se trataba de parados que volvieron al mismo ayuntamiento. Desde 2021 el plan de Empleo de Experiencia se transformó en un programa de colaboración municipal. En vez de una convocatoria de ayudas, los fondos se transfieren directamente a los ayuntamientos para la contratación de desempleados según sus necesidades. La Airef reconoce que esto evita parte de los problemas generados por el modelo anterior, pero insiste en que sigue sin ofrecer a los participantes una experiencia profesional que favorezca su inserción laboral y mejore su empleabilidad. El informe también cuestiona el programa Escuelas Profesionales, de formación en alternancia con empleo, al que se destinó 109 millones con 6.700 participantes. La entidad concluye que no mejoró la inserción laboral de sus beneficiarios, ya que en los tres años posteriores no aumentó la probabilidad de tener un empleo. Este programa se transformó en Escuelas Profesionales Duales, que para la Airef tiene aspectos más positivos. Programas positivos En cualquier caso, no todos los programas analizados tienen una evaluación negativa. La Airef considera que tuvieron un impacto positivo los programas Innovación y Talento y Oferta preferente de formación, aunque en el caso de este último su impacto fue muy limitado. Además, estima que Crisol Formación, dirigido a personas en riesgo de exclusión social, parece mejorar la inserción laboral y social de algunos de sus beneficiarios. En cuanto a los programas de incentivos al empleo en el sector privado, Ayuda a la contratación indefinida y Ayuda al autoempleo (que se mantienen en la actualidad con algunos cambios), la Airef concluye que tuvieron un efecto positivo y que aumentaron la probabilidad de trabajar de sus beneficiarios. Pero lamenta que no llegan de forma mayoritaria a personas de baja empleabilidad, lo que reduce su efectividad. En el periodo estudiado tuvieron un coste de 170 millones de euros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión