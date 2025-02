Aire joven para los pueblos

«La tranquilidad y la calidad de vida es mejor»

Lidia Valencia dejó un trabajo en Badajoz para volver a su pueblo, Berlanga, una localidad de poco más de 2.300 habitantes situada en la Campiña Sur. Montó su propio negocio, una peluquería, y se compró una casa, lo que le ha permitido regresar al lugar donde está su familia y donde quiere llevar a cabo su proyecto de vida. Actualmente tiene 30 años y está más que satisfecha con su decisión.

Según indica, cuando adquirió la vivienda la inmobiliaria le informó de que había unas ayudas para jóvenes. Se informó, tramitó la documentación, que considera adecuada, y entregó los papeles en Llerena. Solo tuvo que aportar la escritura de la vivienda, mientras que la comprobación de los criterios de renta se hizo de oficio. Tiempo después, recibió 10.800 euros, lo que le permitió hacer obras en su casa para que pudiera acoger su peluquería, con lo que se ha ahorrado el alquiler.

«A mí el pueblo me tira», afirma. Estuvo trabajando ocho años en Badajoz, donde podía asentarse, pero prefirió volver al lugar donde está su familia, a la que quiere tener cerca.

«La tranquilidad y la calidad de vida es mejor», asegura. Como explica, su día a día es igual que en la capital, con trabajo cotidiano y el descanso de los fines de semana. La diferencia es que ahora lo hace en su pueblo y junto a los suyos. «Mientras me vaya bien el negocio, no me muevo». Y por el momento asegura que tiene todo lo necesario para quedarse en Berlanga.