«Ailoviu gordi besosssss»

Llega San Valentín y la gente hace cosas tan raras como cenar platos afrodisiacos a base de ensalada de rúcula porque esta lechuga, o lo ... que sea, estimula el placer. También levantan el ánimo las brochetas de langostinos. Ya ven, tantos años comiendo rúcula y zampando lagostinos y sin enterarnos de los estímulos. Aunque lo raro, raro, raro de verdad es que el personal se pone a escribir cartas de amor. A estas alturas de la película y en los tiempos del wasap, cartas y de amor.

Aclaremos la cuestión: son cartas para participar en concursos de establecimientos comerciales o para que la profe de Lengua no se mosquee porque en el instituto han decidido motivar la escritura poniendo de anzuelo a San Valentín y ahí está toda la clase ante el papel en blanco y sin saber cómo empezar ni, mucho peor, cómo seguir porque cómo vas a escribir una carta de un folio si lo más que sueles escribir a tu churri es un wasap de dos líneas lleno de abreviaturas y apócopes y pasando de la ortografía. Y ahora llega la de Lengua y quiere una carta de amor de un folio, a mano, con buena caligrafía, sin faltas y que sea capaz de enamorar. ¡Pero de qué va esta! Escribir a mano, caligrafía, ortografía... Es más antigua que el Nokia de mi abuela.

¿Cómo escribir una carta de amor para, al menos, sacar un cinco en Lengua y, ya puestos, ganar el concurso de la pizzería del barrio, que regala una calzone, una lata de refresco y un helado de nueces de macadamia a quien escriba la carta más romántica?

Lo primero es entender lo que significa una carta de amor. Preguntad a vuestros abuelos y os contarán que lo que significa para vosotros el tono 'palomitas de maíz' de WhatsApp significaba para ellos el silbato del cartero: un aviso de que podía llegar el mensaje esperado y apasionado. Y si al abrir el buzón, o el móvil, no había nada, la decepción era semejante.

Queda claro, pues, que hasta hace 40 años, las historias de amor se sustentaban en cartas, algo muy serio. Una vez comprendida su importancia, hay que empezarlas. Una carta de amor no comienza nunca con un hola ni con un «buenasss»... El encabezamiento es meditado largamente y analizado profundamente así que no es lo mismo un: Querida Yeni que un: Estimada Yeni. No vale todo como en un wasap y la primera palabra es toda una declaración de intenciones.

Después viene el cuerpo de la carta. No valen abreviaturas, cuenta la caligrafía, no se pueden cometer faltas y no bastan tres renglones. O sea, un calvario. Diréis que para qué escribir en un folio lo que se puede decir con un emoticono. Pues sí, pero esto es una carta de amor y, además, el emoticono es un impulso que pasa, pero una buena carta de amor marca porque emociona profundamente. Así que entre el encabezamiento y la despedida hay que dar rienda suelta a la ebullición sentimental que nos provoca la otra persona. No es fácil, pero o ebulles o aburres. Tú mismo.

Al despedirse, los abuelos solían echar mano de unas fórmulas que parecían ejercicios para ejercitar la memoria: «Te recuerdo, no te olvido, te tengo presente...». Olvidémonos de la nemotecnia, pero prestemos atención a la última palabra antes de la firma. Esto no es un wasap ni un correo, donde todo el mundo da besos, abrazotes, bss, bsts, abrazos fuertes y da lo mismo que sea tu churri o tu jefa. En una carta de amor, la diferencia entre un saludo, un abrazo o un beso es abismal porque las palabras tienen un sentido y no se sueltan porque sí... Vale, lo entiendo, pasáis de cartas de amor... Demasiado lío y demasiado compromiso. Mejor un wasap: «ailoviu cari» y a ver qué pasa.