El agua de Valdecañas no llegará a los regadíos antes del miércoles Los regantes se concentraron ayer ante la sede de Iberdrola en la ciudad de Cáceres. :: J. R. La empresa Tragsa, por encargo de la Junta de Extremadura, ya ha iniciado las obras de emergencia ELOY GARCÍA PERALEDA DE LA MATA. Martes, 23 julio 2019, 08:34

Comenzaron las obras de emergencia que la Junta de Extremadura acomete en el pantano de Valdecañas para salvar la zona regable de Peraleda de la Mata, a cuyos cultivos no llega el agua desde hace diez días debido a la bajada de la cota del pantano. La previsión es que las obras, que se iniciaron el fin de semana, concluyan el miércoles o el jueves.

El presidente de la Comunidad de Regantes de Peraleda, Roberto Burgos, teme sin embargo que la solución llegue tarde para unos cultivos que están ya muy afectados. «Hasta que el nivel del pantano vuelva a subir (se va a bombear agua desde el lecho del mismo hasta la captación de la Comunidad) solo podremos regar con un motor, por lo que habrá que establecer turnos y permanecer regando las 24 horas, sin poder aprovechar la franja horaria más económica», señala el presidente, que recuerda que pagan unos 90.000 euros de electricidad al año.

Precisamente con la compañía Iberdrola, a quién acusan de causar esta situación por no parar de desembalsar agua para la producción de energía, se reunieron en la mañana de ayer tras protagonizar una pitada frente a la sede de Cáceres, protesta que según los organizadores estuvo secundada por unas 160 personas. «Les hemos pedido que dejen de desembalsar, pero no hacen ni caso. Les preguntamos que por qué no desembalsan de otros pantanos que tienen más agua que éste y nada. Solicitamos que las 24 horas se nos aplique la tarifa reducida de consumo eléctrico, ya que nos veremos obligados a establecer turnos de riego por su culpa, y nos dicen que tienen que consultarlo. Todo son rodeos», lamenta.

En la tarde de ayer el nivel del pantano contenía 395,67 hectómetros cúbicos de agua, un 27,3% de su capacidad, 18 hectómetros menos que la semana anterior. La situación dista mucho de la del pasado año, pues en esta misma semana estaba al 53,87% (779 hectómetros). También de la media de la última década, situada en 692, un 47,88% de su capacidad total.

Por su parte Iberdrola, que tras la pitada recibió a una representación de los regantes, otra de la Junta y a autoridades municipales de Berrocalejo, El Gordo y Peraleda, brindó a los afectados su colaboración y apoyo técnico para aplicar las medidas o soluciones que se establezcan en el embalse, tanto provisionales como de carácter definitivo, con el fin de proporcionar agua a riegos y ganado.

Convenio

Además, insisten en que desembalsan según lo establecido en el Convenio de Albufeira, que obliga a España a entregar a Portugal 2.700 hm3 antes del 30 de septiembre. «Las condiciones meteorológicas excepcionales de este último año en el que el volumen de agua entrante en los embalses gestionados por la compañía alcanza apenas el 22% de lo que se recibe en un año hidrológico medio, hace que hasta la fecha falten por entregar más de 700 hm3», han explicado desde la compañía eléctrica.