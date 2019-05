¡Qué agua más buena!

En los días del festival Extremúsika, unos muchachos de Madrid comentaron en el autobús urbano de Cáceres que menos mal que no llovía. ¡Pobres! Por poco los linchan dialécticamente. En el bus urbano, las señoras no se callan. Si algo no les convence, lo dicen: no tienen ningún empacho en manifestar sus opiniones y sus sentimientos. Así que fue escuchar a los rockeros madrileños lo de la lluvia y caerles la del pulpo.

«Pues buena falta que nos hacía la lluvia. Anda que no le vendría bien al campo una poquita de agua. A vosotros, qué más os da mojaros mientras escucháis música, pero las vaquitas, si no hay agua, no comen. Y la cereza, luego está lo de la cereza, que el agua les viene ahora muy bien, eso dice la Sole, que tiene una plantación en El Torno. Menudas cerezas las de la Sole. Pero si no llueve.», se escuchó en el autobús este fuego cruzado de conversaciones y los chicos del Extremúsika no volvieron a abrir la boca y aprendieron en 500 metros de viaje que Extremadura es una región agropecuaria donde el agua es sagrada.

En esta región, el agua nunca es suficiente. En cualquier otro sitio más húmedo o menos agropecuario, la lluvia puede llegar a cansar, pero en Extremadura siempre es gloria bendita. Estamos marcados por esa necesidad y sabemos desde niños que los años buenos son años de agua, mientras que la sequía es preludio de penurias y carencias. Así que, agua, Cristo de la Zarza, que el de Ceclavín no la alcanza.

El año extremeño estaba marcado por la otoñada: si venía con chaparrones y calabobos sin medida, los comerciantes hacían acopio de mercancías y los bares pedían doble carga de vino porque el año se anunciaba bueno y con dinero para gastar. Pero si el otoño pasaba con más sequía que otra cosa, tocaba ajustarse el cinturón y sobrevivir como se pudiera, tanto el campesino como el ganadero, el comerciante o el artesano.

Con este panorama y esta tradición, es lógica y comprensible la solidaridad agropecuaria de la que hacemos gala los extremeños en cualquier situación. Entramos en la carnicería y soltamos lo de qué agüita más buena, que no solo agrada al carnicero, sino a la mayoría de la clientela, educada en un ambiente de elogio y admiración de lo rural, sus costumbres y su economía. Y lo que vale para el carnicero, funciona en el peluquero, en el banco y hasta en los chinos, que incluso los dueños de los bazares orientales, tan miméticos ellos, ya se confunden con el paisaje y parecen de Carmonita de toda la vida cuando alabas los chaparrones y ellos sonríen: «Agua muy buena para todo, muy buena».

La solidaridad agropecuaria de los extremeños emociona. Los problemas de la industria y los servicios no nos preocupan demasiado y los que aquejan a los funcionarios preocupan a sus 100.000 familias, pero si se trata del campo, todos nos ponemos de acuerdo. Nadie osará contradecir al que ensalce la bondad del agua en el ascensor.

La escena, a veces, mueve a la carcajada o, cuando menos, a la extrañeza. Llegas a casa corriendo, completamente empapado, con los zapatos embarrados y los calcetines húmedos, con la calva perlada de gotas de lluvia, la mano dormida de cargar con el paraguas, que ha reventado en la esquina por el viento, y, para rematar, las gafas empiezan a llenarse de vaho en el ascensor. No ves nada, estás agobiado, te vas a constipar, salpicas a todo el mundo y en lugar de exclamar lo que de verdad sientes: «¡Estoy harto de tanta lluvia», te puede la memoria, se impone la razón y te alegras: «¡Qué agua más buena!». Y el ascensor, al unísono, lo corrobora: «Con la falta que hacía». Y esa frase se repite en Extremadura por los siglos de los siglos porque aquí, el agua siempre hace falta.

No conozco otra región donde todos pongan cara de tristeza si la climatología castiga la cereza u obliga a echar pienso al ganado. Somos solidarios, somos agropecuarios y aquí nos espantan el granizo, las tormentas y las heladas a destiempo, pero siempre llueve a gusto de todos.