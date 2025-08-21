HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mercedes Morán tranquiliza a las zonas quemadas sobre la PAC

«Vamos a ir a todos los municipios para explicarles y tranquilizarles»

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:35

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los agricultores y ganaderos afectados por los ... incendios en cuanto al cobro de las ayudas de la PAC: «No tendrán ningún problema», señaló ayer. Tras incidir en que habrá que esperar a la extinción para evaluar los daños, ha remarcado que en las explotaciones afectadas «la PAC la van a cobrar porque es una causa de fuerza mayor y no tienen ningún problema».

Mercedes Morán tranquiliza a las zonas quemadas sobre la PAC