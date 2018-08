Agricultura recibe propuestas para un posible cambio de la norma del ibérico Nave central del recinto ferial de Zafra repleta de asistentes para debatir sobre la norma del ibérico / HOY La exigencia de machos de libro genealógico o la reducción de la edad mínima de sacrificio, algunas de las cuestiones que se debaten CELESTINO J. VINAGRE Sábado, 4 agosto 2018, 08:21

La norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico (norma del ibérico, por resumir) fue tan difícil en su gestión que no dejó a nadie contentos. Lógico en un sector del porcino con intereses tan contrapuestos en España y que ha vivido tanto momentos de esplendor como de ruina. Cuatro años después de su aprobación hay consenso general en querer cambiarla. El Ministerio de Agricultura ha iniciado una ronda de contactos para una posible modificación normativa. Hay que recordar que en 2016 ya se produjeron algunos cambios parciales en el texto.

La norma de calidad no satisfizo en su día ni a los que defendían que un cochino ibérico es solo aquél procedente de la raza ibérica exclusivamente, sin cruces con otros que no lo son, ni a los que abogaban por considerar ibérico a cerdos cruzados que no salen de una nave ni pisan el campo. Las divergencias siguen siendo apreciables pero el sector del porcino extremeño traslada que debe haber cambios y con qué objetivo.

«Queremos que sea una norma justa, que mire a los que defendemos un porcino tradicional, de calidad, el que se ha hecho en Extremadura desde siempre porque eso es bueno para el sector y para el consumidor», resume Gregorio Moreno, ganadero pacense.

«La gente ha dicho basta por una serie de cuestiones y es el momento de que las autoridades entiendan que es necesario cambiar la norma de calidad, que parece que se montó para unos cuantos», agrega. Moreno fue una de las mil personas (procedentes de Extremadura y Andalucía) que, a través de mensajes de WhatsApp, se concentraron en Zafra hace quince días para debatir.

Una cita de la que salió la idea de crear una asociación pero, sobre todo, en la que se vislumbró el malestar existente entre buena parte del sector. La suspensión temporal de la capacidad de acreditación a una de las empresas que pueden certificar que la norma se cumple en explotaciones ha sido la última gota de ese malestar general.

Esa decisión crea más problemas a la hora de dar salida a sus cochinos, dicen. Y añaden que se está siendo muy exigente con esas certificadoras, crítica que no comparten otros ganaderos al estimar que se debe ser exigente a la hora de evaluar o no si un cerdo ibérico cumple con la normativa para serlo.

Donde hay más acuerdo es sobre los verracos de la raza duroc. La única raza cuyo cruce con hembra ibérica se permite dentro de la norma. Moreno incide en que la norma de calidad «potencia más al duroc de papeles que al tradicional, muy adecuado para nuestro sistema». Desde este año todos los verracos deben ser del libro genealógico, no tradicional o llamados también de prototipo racial. No se puede elegir.

Machos más caros

«Hay muy pocas granjas que tienen verracos del libro genealógico y para venderlos los están poniendo a precios de oro, desorbitados», relata el ganadero. La queja es doble. De un lado, por un mayor coste y, de otra parte, porque el duroc de libro genealógico cuenta con buenas actitudes cárnicas para cebo pero no para guarros que van a montanera, abundantes en Extremadura. Que se pueda contar con los dos tipos de duroc es una reclamación que asumen también Asaja y Asici, la Asociación Inteprofesionales de Productores de Cerdo Ibérico, donde se sientan productores e industriales.

Otro de los aspectos sobre los que se quiere debatir con Agricultura es en la reducción de dos meses de la edad obligatoria, según la norma, para el sacrificio de guarros en todas sus categorías. En el caso del de cebo (criados solo con piensos y básicamente en instalaciones cerradas, de rejilla) pasaría de diez a ocho meses.

El sistema de alimentación con bellota (que determine un aforo más real sobre el número de cochinos que pueden entrar en montanera), la mejora en el sistema de trazabilidad o una mayor «tolerancia» en cuanto a los pesos de canales establecidos son algunas de las ideas que se quieren poner sobre la mesa.

Asici ha trasladado al Gobierno la necesidad de «actualizar ciertos aspectos de la norma de calidad y alinearlos con los exhaustivos datos que alberga el sistema Ítaca». Agricultura, dice, toma nota de las preocupaciones del sector, «con un enfoque abierto a encontrar soluciones de consenso a medio y corto plazo».