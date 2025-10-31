La agricultura y la industria energética impulsan el crecimiento de Extremadura La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, destacó en el Foro HOY el buen momento de la economía nacional y regional

José M. Martín Badajoz Viernes, 31 de octubre 2025, 21:03

«Las perspectivas de la economía extremeña son positivas», cerró Soledad Núñez Ramos, subgobernadora del Banco de España, el apartado regional de su intervención en el Foro HOY celebrado este viernes.

Un colofón en la línea de la visión optimista que aportó Núñez sobre el momento que atraviesan la economía nacional y regional. «Estamos en una época muy buena en comparación con la zona euro», insistió la subgobernadora del Banco de España.

En ese sentido, valoró el crecimiento de Extremadura en un 3% al cierre del último ejercicio. «Está muy bien, es una tasa alta», expuso Núñez. Un buen dato, pero que se queda por debajo de la media nacional. De hecho, la región acumula un diferencial negativo de diez puntos respecto al conjunto del país a raíz de la pandemia. «El impulso al crecimiento que ha dado el incremento de la población en el conjunto del España no ha estado presente en la economía extremeña», según la ponente.

Un menor crecimiento económico, pese a la tendencia positiva que mantiene la región, que no repercute en el PIB per cápita. La comunidad extremeña sí ha avanzado a la convergencia en renta con el resto de España a lo largo del siglo XXI. En este caso, el estancamiento de la población en Extremadura sí ha contribuido de manera positiva a la evolución al alza del PIB per cápita regional y a su acercamiento a la media nacional. Y es que en el total del territorio español sí se ha notado un significativo incremento en el número de residentes. «El crecimiento económico es menor en la región, pero en la distribución de renta por habitantes se reduce el diferencial», explicó Núñez.

Tasas de paro «La evolución extremeña es positiva, antes de la pandemia el diferencial con la media nacional era mucho mayor» Soledad Núñez Ramos Subgobernadora del Banco de España

Mercado laboral «Desde la pandemia han aumentado las bajas laborales, pero no creo que eso deba ser considerado absentismo»

Inmigración «En España estamos sufriendo menos cuellos de botella en el mercado de trabajo gracias a la población extranjera»

La buena marcha de la economía extremeña, según la subgobernadora del Banco de España se apoya principalmente en la fortaleza de la agricultura, de las industrias extractivas y energéticas y de los servicios públicos. «Sobresale su peso respecto a la media de España; y lo hacen tanto en PIB como en empleo», afirmó la subgobernadora del Banco de España.

Precisamente, en la relación al mercado laboral, también tuvo Núñez palabras para defender el comportamiento en Extremadura. «El crecimiento de los ocupados ha sido positivo; ha avanzado notablemente», indicó para citar de nuevo a la agricultura como un sector que marca la diferencia entre su evolución en Extremadura y en España.

No fue el único: «Tenemos que destacar el dinamismo del sector de actividades profesionales en la economía extremeña; algo que posiblemente no se ha producido en otras épocas», resaltó Núñez.

La cifra 1,8% PIB es la previsión de crecimiento económico de España para el año 2026, una tasa ocho décimas más moderada que el 2,6% que se espera al cierre del presente año

En definitiva, la creación de empleo ayuda a que la tasa de paro, otro de los indicadores macroeconómicos de referencia para valorar la situación económica de un territorio, se haya movido con fuerza a la baja en Extremadura. «El mercado de trabajo ha tenido un buen comportamiento relativo en la economía extremeña», según la experta. Una afirmación que apoya en datos; antes de la pandemia la tasa de paro de la región superaba el 23%, mientras que la nacional no alcanzaba el 14%: una brecha cercana a los diez puntos.

En la actualidad, aunque la tasa de paro extremeña se mantiene por encima de la media nacional y como una de las más altas del país, la ratio de desempleo se fija en el 13,56%, según la última EPA (Encuesta de Población Activa) publicada. El diferencial con el conjunto de las comunidades autónomas no llega a los cuatro puntos. «Vemos elementos positivos en la evolución de la tasa de paro de la economía extremeña y, además, Extremadura ya no encabeza el listado de las comunidades autónomas con más paro», certificó la subgobernadora del Banco de España en su análisis sobre la región.

Escasez de mano de obra

Sí reconoció la ponente los problemas que la escasez de mano de obra genera a las empresas en determinados sectores de actividad. Una realidad que se vive tanto a nivel nacional como regional. Sin embargo, defendió Núñez que la situación es mejor que en otros países del entorno europeo. «Tenemos menos cuellos de botella en el mercado de trabajo gracias a la población extranjera», afirmó y destacó que «un 76% de los puestos de trabajo creados en España desde 2019 han sido ocupados por personas nacidas fuera del país».

Esa aportación de la inmigración al mercado laboral es una de las claves en las Núñez situó el mejor comportamiento de la economía española en comparación con otros países de la Unión Europea. «En 2025 esperamos un crecimiento para la Eurozona del 1,2% y para España va a ser del 2,6%», comentó. En esa misma línea, la previsión para Alemania es del 0%, para Francia de entre el 0,6% y el 0,8% y para Italia del 0,7%.

El mercado de la vivienda es uno de los principales retos que afronta la economía española, según Soledad Núñez, subgobernadora del Banco de España. En su opinión, la presión en los precios viene de la mano de la creciente demanda –provocada por el aumento de la población, la reducción del tamaño medio de los hogares y las compras de extranjeros no residentes– que no se acompaña por un aumento de la oferta. La escasez de suelo finalista, de mano de obra y de inmuebles destinados al alquiler de temporada dificultan que se construya. «Hay un déficit de entre 400.000 y 450.000 viviendas», reconoció. Un contexto que ha llevado los precios «a niveles del segundo trimestre de 2005», según Núñez. Los hogares, por tanto, necesitan hacer un mayor esfuerzo a la hora de comprar una vivienda. Entre las diferencias con la etapa de la burbuja inmobiliaria previa a la crisis de 2008 y que alejan la posibilidad de que esta se repita, la subgobernadora del Banco de España señaló hacia la posición financiera más sólida que tienen hoy en día las familias y hacia el mayor control en la concesión de créditos.

Entre el resto de motivos que la subgobernadora del Banco de España citó para el mayor avance de la economía española en relación a la Unión Europea están los mejores precios de la energía que tienen los consumidores industriales en nuestro país, los cambios en las preferencias de los consumidores que se han derivado hacia el consumo, la aportación de los fondos europeos Next Generation y la buena situación española frente a los riesgos geopolíticos. «España tiene una menor exposición a los aranceles de Estados Unidos que muchos de los países europeos», ejemplificó.

En resumen, observó Núñez como un síntoma positivo de la fortaleza de la economía española la última revisión al alza de las previsiones de crecimiento, que ha pasado del 2,4% al 2,6%. «Principalmente por el buen comportamiento de la inversión y del consumo privado», ofreció como causas para ese nuevo dato.

Pronósticos e incertidumbre

En cuanto a las perspectivas para 2026, la subgobernadora del Banco de España mantuvo su optimismo. Pronosticó que continuará la tendencia a la baja de la tasa de paro y al alza en el crecimiento económico, pero en ambos casos de manera más moderada.

No restó importancia al contexto de incertidumbre en el escenario geopolítico mundial –«que no es bueno para la inversión», reconoció– pero sí consideró que en los últimos meses se ha atenuado.

Las expectativas del Banco de España en relación a la deuda pública es que se estabilice en el entorno del 100% del PIB. Precisamente en el turno de preguntas que los representantes del tejido empresarial, político y financiero que acudieron al acto tuvieron ocasión de hacerle a Núñez y que José Orantos, director de HOY, le trasladó a la subgobernadora, se insistió en este tema. «Tenemos que tener un mejor comportamiento fiscal que nos ayude a soportar los gastos permanentes y que nos van a ir a más, como el de las pensiones», señaló.

Ampliar Fernando Palacios, Soledad Núñez, Álvaro Rodríguez, Elena Manzano y Maribel Cortés compartieron mesa durante el acto. A. Márquez

Dentro de los retos que tiene por delante la economía española se refirió a: reducir la tasa de paro, que es más alta que la media europea; actuar sobre el mercado de la vivienda para tratar de controlar los precios, y mejorar la productividad.

«Es el reto histórico que tenemos», mencionó Núñez sobre la productividad. Incidió en que los crecimientos económicos de España se logran habitualmente sin incrementos significativos de la productividad y que modificar esa realidad debe pasar por crecer en sectores más productivos, por la innovación y por la investigación y el desarrollo.

Bajas laborales

Sobre la productividad y la incidencia del absentismo laboral que va en aumento preguntaron los asistentes. Núñez fue tajante y defendió la necesidad de separar las ausencias del puesto de trabajo justificadas por motivos de salud y las que no se justifican. «Es verdad que desde la pandemia las bajas laborales han crecido, pero yo eso no lo llamaría absentismo; en general creo en los trabajadores», aseguró.

Por último, una de las cuestiones planteadas por el público sirvió a la subgobernadora del Banco de España para añadir un reto más al listado que la economía española tiene pendiente: «Es verdad que la renta no ha crecido tanto como la economía», admitió Núñez, que volvió a apuntar hacia la mejora de la productividad de la economía para que puedan crecer los salarios y así reducir la brecha en renta con los países europeos.