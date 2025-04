Los agricultores planean formar patrullas para evitar los robos de aceituna en la nueva campaña

El campo extremeño teme una oleada de robos de aceituna ante el inicio de la campaña de recogida en apenas 15 días. La experiencia ... de años anteriores y el alto precio que esté teniendo el aceite les hace temer un incremento en los hurtos, por lo que ya se plantea abiertamente la formación de patrullas de vigilancia.

Ejemplo de ellos fue la reunión que responsables de Viñaoliva, la cooperativa del sector más importante de la región, mantuvieron con la Delegación del Gobierno el pasado martes.

El presidente de Viñaoliva, Miguel Monterrey, afirma que la reunión con la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, fue muy productiva y que les trataron muy bien.

Sin embargo, los ánimos no son los mejores. «La gente está dispuesta a hacer patrullas por su cuenta; de hecho, querían llevarse sus escopetas por lo que pudiera pasar», asegura en declaraciones a HOY.

Es más, en muchas fincas ya están poniendo guardias de seguridad y buscando personal preparado más allá de la Guardia Civil. «Yo mismo he pedido una reunión con el Ayuntamiento de Arroyo de San Serván para ver si estas patrullas se pueden organizar de forma oficial. Mucha gente de fuera de las cooperativas quiere apuntarse y hacer fuerza. De verdad, hay personas dispuestas a llevar sus propias escopetas. Porque ya no es solo que te roben, que también, es que con los palos que utilizan para recoger arrasan con todo y se llevan los brotes para siguientes años». Aunque la Delegación les instó a presentar denuncias, muchos agricultores no creen que llegue a nada. «La subdelegada me insistió en que si queremos que acuda la Guardia Civil, lo primero es denunciar los robos, por pequeños que sean, para que lleguen a Madrid y pongan atención a lo que está ocurriendo».

Lo que está ocurriendo es que ahora mismo robar 50 kilos de aceitunas sale más rentable que trabajar en el campo.

A partir del próximo 15 de septiembre empezará a recogerse y los agricultores creen que habrá más robos que nunca. Los precios que está alcanzando el aceite –sobre nueve euros el kilogramo– hacen de este producto un bien muy preciado.

En la zona de Arroyo de San Serván no se pueden encontrar carros, ni siquiera de segunda mano, porque los ladrones ya los han alquilado, aseguran los agricultores.

Cuando los precios eran bajos, según Monterrey, no merecía la pena ni robar, por eso el campo tiene tanto miedo este año. «Lo que se prevé este año es importante. Los puestos abrirán con esos precios, ya están haciendo operaciones de compra, que aquí todo se sabe».

En las zonas de olivares de Extremadura se están viendo muchos campamentos de nómadas, muchos más que en Andalucía, que tiene actualmente poca cosecha. «Así que se han venido aquí, en el pueblo hemos visto a muchos que han montando sus chozos, algo que está prohibido».

Tradicionalmente siempre se ha acusado de estos robos a inmigrantes de nacionalidad rumana. Pero el campo extremeños asegura que hay más responsables. «Al son de los rumanos hay mucha más gente. En los últimos años son los que más nos han robado, pero muchos españoles prefieren hacerlo también antes que trabajar», asegura el presidente de Viñaoliva. Añade que muchos agricultores españoles dan un pequeño porcentaje a los ladrones para que vendan la aceituna robada a su nombre, una práctica cada vez más común.

Jornales

Otra de las claves es que, tras la recogida, habrá muy pocos jornales, por lo menos hasta un mes después. En Arroyo de San Serván, por ejemplo, las labores están plenamente mecanizadas gracias a las cosechadoras de uva.

A eso se le suma que habrá poca aceituna de mesa o aderezo (llamada de verdeo), ya que con los precios tan caros que está alcanzando el aceite casi todo se usará con destino a almazara. «¿Qué hacemos con esa gente parada? La gente está quemada», señala.

De ahí ese afán por proteger sus tierras. «El otro día le robaron a un amigo y tuvieron que venir de Mérida porque no había Guardia Civil en Arroyo», indica Monterrey, además de recordar que actualmente solo hay parejas de agentes que controlan las zonas, no los pueblos en sí. «Y tardan en llegar, que es otro problema. Los robos en las casetas ocurren a diario. Y en Arroyo llevamos dos semanas que solo hay robos de casas».