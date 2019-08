Hemeroteca Posible desvío del expreso que comunica Badajoz con Madrid Tal día como HOY, 19 de agosto de 1983 El tren que viajaba desde la capital pacense hasta el corazón de España en el 1983 tardaba casi diez horas, por lo que se rumoreó la posibilidad de acortar el trayecto A. BARANDA BADAJOZ. Lunes, 19 agosto 2019, 07:52

Si algo tienen los trenes que atraviesan la región es que no pasan de moda. Ya copaban portadas en el año 1983, cuando corrieron rumores de un posible desvío del ferrocarril que viajaba desde Badajoz hasta Madrid. En aquel entonces el 'expreso' salía de la capital pacense a las 23.30 de la noche y llegaba al centro de España a las 09.10 de la mañana siguiente.

Precisamente para intentar acortar esas nueve horas y cuarenta minutos en llegar a Atocha, «medios allegados a Renfe» comentaban el desvío a la altura de Mérida, desde donde subiría hasta Cáceres para seguir con la ruta hacia Madrid. La operadora ferroviaria ni desmintió ni confirmó esta información.

«Con este desvío se crearía una bolsa de incomunicación en la zona de La Serena, pues el expreso vía Ciudad Real recorre poblaciones tan importantes como Villanueva, Don Benito, Cabeza del Buey, entre otras. Al parecer, la ruta cacereña es unos kilómetros más corta que la de Ciudad Real», detalló este periódico.

La noticia, a pesar de no estar confirmada, no sentó nada bien a la población extremeña. Desde la Red Nacional de Ferrocarriles catalogaron este cambio de itinerario como «una barbaridad, pues le quitaría un importante medio de comunicación a una comarca tan amplia como La Serena». En la imagen que acompaña al texto se ve la estación -completamente vacía- de Villanueva.

Este diario intentó contrastar el rumor poniéndose en contacto con diversos departamentos de Renfe, pero no obtuvo respuesta alguna. Acto seguido, el periodista llamó a la consejería de Turismo, Transportes y Comunicaciones, que no tenía noticias de esta hipótesis. La única certeza que obtuvo se la dio Eliseo Díez del Río, subdirector de zona de Renfe, quien indicó que «en la actualidad se estaban realizando estudios sobre la rentabilidad económica de diversas vías de comunicación, y la de Badajoz-Madrid por Ciudad Real es una de ellas, pero este tipo de evaluaciones se efectúan con normalidad».

En los siguientes meses no volvió a publicarse ninguna información al respecto, pero precisamente hace unos días, -el pasado jueves 15- varios pasajeros de esa misma línea tuvieron que ser trasladados desde Cabeza del Buey hasta Madrid en autobús. El motivo, una vez más, fue una avería del convoy. Renfe tampoco ha querido hacer declaraciones esta vez.

Extremadura es la única región española sin servicio de larga distancia. Además, el 15% de los carriles ferroviarios de la comunidad datan de antes de la noticia del posible desvío. Concretamente fueron instalados entre los años 1917 y 1954, e incluso hay un tramo con más historia aún, ya que las vías se colocaron en 1878 y en 1886. Por si esta mirada atrás fuese poco para rozar la indignación, también hay en nuestra comunidad 58 kilómetros en los que la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. En otros 19 kilómetros los trenes no pueden superar los 60 por hora. Los de mercancías aún van más lentos, y es que no pueden pasar los 40 kilómetros por hora. Pero no todo son datos negativos. Ahora los pacenses ya no tardan casi diez horas en llegar a Madrid, sino que lo hacen, si no hay incidencias de por medio, en cinco horas gracias al 'nuevo' Talgo que circula desde el 1 de marzo de 2018.

Huelga

Meses después a los rumores del desvío, el 3 de octubre de 1983 el 80% de los trabajadores de Renfe se puso en huelga. El motivo, según indicaron los sindicatos convocantes (CC OO, UGT, SLF y USO) fue «el incumplimiento por parte de la dirección del convenio, que preveía 6.000 nuevos ingresos, por la aplicación que se estaba haciendo de la jornada de cuarenta horas semanales, así como por el intento de la empresa de variar las condiciones de trabajo del personal».

Debido al parón solo circularon cuatro ferrocarriles por la región, lo correspondiente a los servicios mínimos garantizados en una huelga. Tampoco pararon los convoyes que transportaban material militar ni combustible. El periodista expresó que «el tráfico ferroviario a las horas punta fue un auténtico desastre para los usuarios de los trenes de cercanías y para aquellos otros que habían reservado sus billetes con antelación». La noticia indicaba que la huelga, si no se llegaba antes a un acuerdo, se repetiría durante 24 horas los próximos 7, 14, 17 y 21 de octubre.

Precisamente 36 años después la historia se repite. El sindicato CGT ha convocado este verano cuatro días de paradas parciales. De esta forma, apela a los trabajadores de Renfe bajo el lema 'Si no quieres sus 17 minutos, apoya la huelga'.

La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia la incapacidad de aprobar la reducción de la jornada laboral a 37.5 horas semanales, con una disminución de 17 minutos de trabajo. Se pide acumular esos minutos para sumarlos en días libres de descanso. Además, reclaman un aumento de la plantilla «para que se puedan realizar los servicios públicos que la ciudadanía necesita». Los parones han tenido lugar el 31 de julio y el pasado 14 de agosto. Los dos próximos serán el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Son parciales porque se cortó la circulación de 12.00 a 16.00 horas, y de 20.00 y las 24.00.