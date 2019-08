TAL DÍA COMO HOY, 26 DE AGOSTO 350 pacenses se van a la vendimia francesa en busca de trabajo En 1973, eran los extremeños y el resto de españoles los que se veían obligados a emigrar para poder sobrevivir ante la acuciante falta de empleo en el país JAIME PANADERO Lunes, 26 agosto 2019, 07:50

badajoz. Todos los años se repite la misma estampa en algunas zonas agrícolas de la península ibérica: cientos de personas procedentes de otros países llegan para trabajar durante unas semanas recogiendo fruta. El cultivo de la fresa en Huelva y sus famosas temporeras marroquíes son un ejemplo de ello.

Pero hubo un tiempo en el que los que se veían obligados a emigrar fuera de las fronteras de su país eran los españoles. Y, en concreto, los extremeños. En 1973, como cada año por esas fechas, un numeroso grupo de pacenses se marchaba a la vendimia francesa en busca de trabajo y de un salario que les permitiera sobrevivir. Era una tradición anual que se llevaba realizando desde hacía más de un siglo y en la que siempre había más de un centenar de personas procedentes de la provincia de Badajoz.

Ese año la cifra había aumentado a casi 350 personas, dado el poco trabajo que había en la región. Pertenecían a las zonas de mayor porcentaje de paro: Torremejía, Mérida, Olivenza, Llerena, Zafra, Castuera, Monterrubio de la Serena, Villarta de los Montes o Badajoz capital, entre otras.

Partían sin la seguridad de que fuesen a encontrar trabajo allí

Iban a cobrar a 5,20 francos la hora, menos de 70 pesetas al cambio

Aseguraban que se marchaban porque no tenían otra opción

No obstante, su periplo en Francia no iba a ser muy placentero precisamente. Partirían con la incertidumbre de si finalmente encontrarían o no trabajo allí, porque iban sin un destino fijado. Hasta que no llegaran a la frontera, no recibirían por parte de las autoridades francesas un certificado de alojamiento y una carta de trabajo. Tampoco sabían cuánto tiempo se podrían quedar. El máximo era 21 días, pero no perdían la esperanza en poder alargar un poco más su estancia.

El delegado de la Oficina Nacional de Emigración corroboraba este proceso: «Las ofertas que tenemos de los empresarios de allí tienen un número determinado de plazas. Por esa razón, tenemos que esperar a llegar allí para ir encajando al obrero aquí o allá según haga falta. Algunos patronos rescinden sus peticiones, entonces tenemos que actuar en función de las ofertas que tenemos cuando ellos llegan a la frontera», manifestó a este periódico.

Cabía la posibilidad, por tanto, de que alguno de los que se embarcaban en esa aventura no tuviera sitio cuando llegase a la frontera y se tuviese que volver a Extremadura para trabajar en la campaña de la aceituna. Pero era un riesgo que tenían que correr.

Ya les habían confirmado que su sueldo sería de 5,20 francos franceses la hora, es decir, menos de 70 pesetas al cambio. De ahí tendrían que descontar gastos como la comida, el alojamiento, las cuotas a la Seguridad Social (que eran del seis por ciento) e incluso el viaje de vuelta desde el país galo.

Al final, seguramente les quedara una cifra ridícula. Tanto, que algunos se negaron a ir al enterarse de que iban a cobrar ese precio. El periodista le preguntó al delegado si no le parecía un salario muy bajo para estos trabajadores: «Mire, cada uno es libre de ir o no ir. Nosotros ofrecemos esto, el que quiera que vaya y el que no pues que no lo haga», señaló.

Situación límite

Muchos de estos extremeños se encontraban en una situación límite, sin posibilidad de elección. «Aquí no hay trabajo ninguno. Estoy harto de trabajar a jornal, hoy sí pero mañana no. Yo me quedaba aquí por 300 pesetas diarias, de verdad, pero no por el sueldo base que nos pagan. Mi familia no quiere que me vaya, pero dígame qué hago. Tenemos que comer, ¿no?» reconocía Eduardo Espejo. Con 50 años, era uno de los más veteranos de la expedición. Procedía de Valencia de las Torres, estaba casado y tenía cinco hijos.

José Flores, de 43 años, era otro de los que se marcharían a Francia durante unas semanas. Para él, era ya su tercera temporada en la vendimia francesa y también había estado trabajando en Alemania en otras ocasiones. Sabía perfectamente lo que era emigrar: «Esto es muy duro, de verdad, muy duro. Se deja aquí a la familia. Allí se sufre mucho. Es trabajar y trabajar. Te encuentras también con la dificultad del idioma y entonces te sientes solo. Encima estamos un poco mal considerados por los obreros de allí, porque ven mal que echemos tantas horas. Ellos quieren trabajar las ocho horas y nada más, y nosotros vamos a trabajar todo lo que se pueda y a ganar el mayor dinero posible».

En cambio, para Antonio Villaverde era la primera vez que salía al extranjero. Tenía 30 años, era de Monterrubio de la Serena, estaba casado y tenía una hija, pero las cosas no le iban bien. «Aquí no tengo trabajo y estoy parado. Me tengo que ir para ganar dinero. Ojalá pueda quedarme en Francia unos meses y después marcharme a Alemania. Tengo allí amigos que dicen que ganan mucho», aseguraba.

Estaban desesperados y veían la vendimia francesa como la única solución de seguir adelante, aunque sabían que eso no era más que un 'parche' que iba a subsanar solo su futuro más inmediato. Muchos se iban sin saber cuándo volverían, y algunos de ellos incluso se llevaron consigo a toda su familia.

Al término de ese verano de 1973 y según los datos ofrecidos por la Oficina de Inmigración francesa, más de 60.000 trabajadores españoles había acudido a la vendimia, y aún se esperaba la llegada de otros 10.000 más. La mayoría procedían de zonas mediterráneas como Valencia, Alicante y Murcia.