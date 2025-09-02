Agosto deja 149 parados más en la región por el fin del verano

El paro casi siempre sube en el mes de agosto. Es cuando acaban muchos de los contratos vinculados a la hostelería y el turismo ... veraniego. En la última década, el desempleo ha subido cada agosto a excepción del año pasado y de 2020 y 2021, si bien en estos casos los datos quedaron distorsionados por la pandemia.

Así que el mes pasado fue fiel a la tónica y registró 149 parados más en la región, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con todo, el incremento porcentual, del 0,23% es considerablemente más positivo que el registrado a nivel nacional (+0,91%). Ahora mismo en la región hay 64.959 desempleados, la cifra más baja registrada en un mes de agosto. Son 5.591 menos que el año pasado por estas fechas, una bajada del 7,92% en términos porcentuales. En esta caso la evolución también es más positiva que en la media nacional (-5,66%).

Como era de esperar, el incremento de agosto se fundamenta en el fin de la temporada turística. Los servicios registraron 278 desempleados más, mientras que la evolución también fue mala en la construcción, con 65 más. En cambio, el paro bajó en el resto de sectores, especialmente en el de sin empleo anterior (-89), industria, (-71) y agricultura (-34)

Asimismo, en agosto se registrado 32.245 contratos en Extremadura, un 0,4 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 8.224 fueron indefinidos, cifra un 9,6 por ciento inferior a la de agosto del año anterior. Los contratos temporales, por su parte, subieron un 3,2%, hasta los 24.021, recoge Europa Press.

También ha notado el fin del verano la Seguridad Social. El número de afiliados en la región bajó el mes pasado en 239, hasta un total de 425.577. La bajada en términos porcentuales (-0,06%) es igualmente menor a la nacional (0,91%). En el último año, el número de trabajadores dados de alta se ha incrementado en 2.986 (0,71%), un ritmo de creación de empleo notoriamente más lento que el registrado a nivel nacional (2,25%) .

El PP

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Gómez de Tejada, ha reafirmado este martes que Extremadura «es la comunidad donde más ha descendido el paro en el último año», ya que en este periodo, el desempleo ha bajado un 7,92%, «casi 2,5 puntos más que la media nacional», y que más de 5.500 extremeños han salido del paro.

En su intervención ha apuntado que las subidas del paro «son habituales» en el mes de agosto, pero «en Extremadura esta subida ha sido la menor desde que existen datos», y además, el incremento ha sido menor que en la media nacional. «Es el primer agosto donde menos ha crecido el paro», ha apuntado Gómez de Tejada, quien ha explicado que se trata «de tendencias y de reducir el desempleo en Extremadura y estamos viendo cómo mes a mes, si comparamos con el mes del año anterior, seguimos reduciendo el desempleo» en la región.

En ese sentido, «diga lo que diga el PSOE, Extremadura es la comunidad donde más ha descendido el paro en el último año», tras lo que ha criticado que los socialistas «quieren generar ruido, siempre con mentiras, siempre falseando», cuando «los datos están ahí, los podemos comprobar mes a mes y año a año y, al final, es crear alarma y estar fuera de la realidad».

El PSOE

El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Ramón Ferreira, ha aseverado que Extremadura «crea tres veces menos empleo que la media nacional», por lo que la región se sitúa «a la cola de la creación de empleo en España». En su intervención, el portavoz socialista de Empleo ha señalado que el mes de agosto ha tenido un «comportamiento muy similar» al del mismo mes de años anteriores, pero «con algún matiz», ya que «en España el dato de paro es igual de malo que el mes de agosto anterior y en Extremadura es un poco peor», ha apuntado.

Así, Ferreira ha recordado que en agosto del año pasado bajó el paro en Extremadura, mientras que este año «ha subido ligeramente», por lo que «lo que podemos decir es que se consolida lo que suele pasar en el mes de agosto es que empiezan a salir del mercado laboral los contratos temporales de la campaña de verano y primavera, tanto en el sector servicios como en el campo».

Ha añadido que los que salen del mercado laboral son sobre todo jóvenes, mujeres y autónomos, que es «donde están precisamente los datos negativos de paro». A su juicio, «lo más relevante y que ya se confirma como la regla del 3», es que «desde que gobierna María Guardiola en Extremadura, España crea tres veces más empleo que Extremadura y esto pasa tanto en los meses buenos como en los malos».

Vox

Vox Extremadura ha achacado la subida del desempleo durante el mes de agosto en la región a que el Gobierno de María Guardiola «mantiene las mismas recetas del PSOE» y «no prioriza las políticas que necesita la región».

De esta forma ha valorado el diputado de Vox Álvaro Sánchez-Ocaña los datos del paro en agosto. Unos datos ante los que Sánchez Ocaña ha considerado que el incremento desempleo en agosto obedece obviamente a la política de empleo tanto del Gobierno de Pedro Sánchez y el continuismo de María Guardiola«, ya que según ha aseverado, el Ejecutivo extremeño »no prioriza las políticas que necesita la región, fruto de ello son los 149 parados más en el mes de agosto«.

A esto se suma, ha señalado el diputado de Vox, que Pedro Sánchez «ha convertido a España en un país hostil para la inversión y para la creación de empleo», ya que aplica una «asfixia constante a los autónomos y a las empresas con impuestos desorbitados», ya que «se paga ahora más impuestos que nunca», ha apuntado.

Unidas por Extremadura

Unidas por Extremadura ha considerado que los datos de desempleo de agosto «no son para tirar cohetes», ya que la disminución en el número de desempleados «se está ralentizando» en comparación con el mismo mes del año anterior.

Ante los datos, Macías ha detallado que tanto el descenso interanual como el mensual son menores a los que se registraron en agosto de 2024. «Esto es algo que venimos constatando mes tras mes, y que hemos advertido de ello al gobierno del PP». «Sin embargo, no vemos que se estén poniendo medidas para revertirlo», ha apuntado Macías, quien ha tachado de «escandalosas» las cifras del paro femenino, que revelan que el desempleo de las mujeres es casi el doble del de los hombres en Extremadura.

Además, ha alertado del desempleo en las mujeres de más de 45 años, «ya que supone casi el 59% del total de mujeres paradas». «Esto también lo denunciamos mes tras mes, pero cae en saco roto», ha lamentado Macías.