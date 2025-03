«Afrontamos el déficit de cualificación con un compromiso con la formación»

J. M. M. Sábado, 16 de julio 2022, 08:18 | Actualizado 09:59h. Comenta Compartir

Oportunidades para demostrar su talento. Es uno de los retos de futuro para la región que marcó la vicepresidenta de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, que intervino en la presentación del primer número de la revista 'Economía Extremeña', que edita HOY.

Hizo, Blanco-Morales, un breve repaso a las carencias, pero también a las fortalezas, que tiene Extremadura. Mencionó, como no podía ser de otra manera, las infraestructuras y la cualificación, campo en el que reconoció que «tenemos un déficit». No se quedó en la enumeración de los problemas y quiso aportar soluciones. «Los ciudadanos necesitan respuestas, no solo diagnósticos», dijo.

«Las personas necesitan oportunidades laborales y la ocasión para demostrar su talento», insistió la consejera

En esa línea, se refirió a la formación como la única vía de mejorar la cualificación de los trabajadores. «Afrontamos ese déficit con el compromiso claro de un sistema educativo pegado a la realidad y que forme a las personas», indicó desde la tarima.

En una región con una de las tasas de paro juvenil más altas de España (un 40% de los menores de 25 años están en situación de desempleo en Extremadura y solo Canarias supera esa ratio), la empleabilidad de los jóvenes es un reto y disponer de mano de obra formada para los grandes proyectos industriales que se están anunciando para Extremadura, otro.

Ambos son perfectamente complementarios. «De ahí nuestro compromiso con la formación profesional y con la enseñanza superior y la cualificación de nuestros jóvenes», aseguró la vicepresidenta del Gobierno extremeño.

Aunque se pueda mejorar la empleabilidad de los trabajadores extremeños, Blanco-Morales negó que Extremadura carezca de talento. Eso sí, asumió las dificultades que existen para encontrar oportunidades laborales. «Las personas necesitan la ocasión de demostrar su talento», incidió la vicepresidenta.

Acto de presentación de la revista

Aliados para crecer. Con este título nació el primer número del Especial de Economía Extremeña. «Un proyecto que surge con vocación de continuidad», expuso Mar Domínguez, directora de HOY.

Una alianza, la que plantea la publicación, que es casi un deseo: el de que todos los sectores de la economía remen en la misma dirección para tratar de superar las debilidades que tiene Extremadura. «La mejor guía para avanzar en unos momentos donde se ciernen las incertidumbres», expuso Blanco-Morales, sobre esta idea de trabajo en común.

Al mismo tiempo agradeció la apuesta de HOY por liderar un proyecto periodístico novedoso. para la región. «La libertad de información es sustento de otros derechos fundamentales, como la libertad de opinión, la libertad de expresión y la participación en los asuntos públicos», expuso la vicepresidenta, que asumió el compromiso, en nombre de su Gobierno, de ofrecer cada vez con mayor calidad los datos de su gestión.