Los afanes de Monago

Hace casi dos meses, el 7 de febrero, empezábamos la contraportada de HOY con la frase: «Monago y Berlusconi se retiran, o eso parece». ... Especificábamos que a Berlusconi lo retiraban mientras que José Antonio Monago se retiraba él solo al entender que había pasado su tiempo. El líder extremeño del PP pasaba a la reserva y muchos nos pusimos a escribir epitafios bienintencionados sobre su figura sin reparar en que no estábamos tratando con una ciencia matemática, sino con la política, que, aunque entre las disciplinas universitarias recibiera el pomposo nombre de Ciencias Políticas, la verdad es que tiene tanto de azar que mejor le quitamos lo de ciencia y la dejamos en el limbo de lo incierto.

Llegamos a enterrar periodísticamente a Monago con tanto énfasis que él mismo debió de creérselo, aunque protestara tímidamente porque, en el fondo, una lucecita le decía que cualquier cosa podía pasar y que en la España actual, donde todo va tan deprisa, hay que ceñirse estrictamente al verso de Quevedo: «Ayer se fue, mañana no ha llegado» o, si queremos ser modernos, a la máxima de la peli Kung Fu Panda: «El ayer es historia, el mañana es un misterio».

Ya sigamos a Quevedo, ya prefiramos a Kung Fu Panda, lo cierto es que el mañana ya está aquí y Monago, apartado y preterido en febrero, resurge en abril como presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, que, así, por el nombre, parece algo menor, una especie de oficina del consumidor o de defensor del pueblo del PP, pero, en realidad, es un cargo que permite estar presente en las reuniones importantes de la cúpula del partido y trabajar al lado de Feijóo.

No se han hecho chistes fáciles cuando Feijóo dijo en su discurso que para ese cargo se necesitaba a alguien que «pueda apagar algún incendio», porque sospecho que nadie va a hacerse el chistoso con un político que hace nada estaba fuera de juego y ahora emerge como un puntal importante de la política nacional.

El mismo día que se publicó la contraportada «Monago y Berlusconi, dos presidentes en retirada», el líder extremeño del PP me envió un wasap a las ocho de la mañana en el que, entre otras cosas, decía: «Irse no es morirse y nos quedan muchos afanes por delante». No sé si Monago se consolaba a sí mismo con frases de Primero de Autoayuda, pero está claro que creyera o no en su mensaje, acertó de pleno: parecía predestinado a entretenerse con la fotografía y a ver pasar la política y de pronto está en el eje de la vorágine y en vez de ver pasar va a hacer que pase.

Con Monago mandando mucho en Madrid, la política regional da un vuelco y nada de lo que valía el 7 de febrero sirve ya. Entonces, quien influía ante Casado era Alberto Casero y ahora, ya ven, el exalcalde de Trujillo vive un calvario político tan doloroso que desanima a cualquiera a meterse en política. ¿Qué pasará con María Guardiola, qué le espera a Fernando Pizarro? Cualquiera se atreve a pronosticar nada. A todo esto que estamos viviendo se le llama política líquida, que es una manera fina y moderna de decir que como te confíes, te puedes pegar un leñazo que no sepas «pa donde estás canteao».

A Monago le decían los periodistas y los amigos que se hiciera a un lado, que no se quemara, que su tiempo había pasado... Pero ya ven, ni a un lado, ni quemado y lo que ha pasado no es su tiempo, lo que ha pasado es que Feijóo lo ha encumbrado y ahora va a decidir en Extremadura y para Extremadura más que antes. Monago no se ha ido ni se ha muerto políticamente y nunca tuvo tantos afanes por delante.