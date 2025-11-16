Extremadura desactiva el nivel 1 por riesgo de inundaciones tras registrar 136 incidentes por el temporal

Grandes balsas de agua registradas en la ciudad de Cáceres durante este eipodio de lluvias.

Tania Agúndez Badajoz Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:21 | Actualizado 09:46h.

La borrasca Claudia comienza a aflojar y eso ha permitido que Extremadura comience una desescalada del Plan de Emergencias por Inundaciones. Así, según han informado desde la Junta de Extremadura, a media noche, se ha procedido a bajar el nivel de alerta desde la situación operativa 1, en la que se encontraba el norte de la región desde el pasado jueves, a situación operativa 0 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (INUNCAEX). Esta alerta ha afectado durante estos días a las comarcas del norte de la provincia de Cáceres, donde se han registrado los mayores acumulados de agua.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, y director del plan, Abel Bautista, ha confirmado esta situación esta madrugada.

Esta alerta se declaró el pasado jueves en base a los parámetros hidrológicos y meteorológicos previstos para la provincia cacereña por fuertes lluvias, que permitían prever la posibilidad de inundaciones.

En estos momentos, la estación SPIDA de Valdeíñigos se mantiene en nivel amarillo, manteniéndose estable.

Cabe recordar que este sábado el temporal volvió a dejar más de 70 litros, ha obligado a mantener carreteras y parques cerrados en Extremadura.

En concreto,el municipio de Madrigal de la Vera ha encabezado las localidades extremeñas más lluviosas, al registrar 70,8 litros por metro cuadrado. Completaban las primeras posiciones Garganta la Olla (69,6), Navalmoral de la Mata (59,2), Nuñomoral (56,2) y Piornal (52,4).

En cuanto a viento, Claudia dejó ayer rachas por encima de los 80 kilómetros por hora. En concreto, en Puebla de Obando se registraron 98 kilómetros por hora, 85 en Fuente de Cantos, 82 en Alconchel, 79 en Olivenza y en 78 en Castuera.

En estos tres días, el episodio de lluvias ha dejado cantidades acumuladas por encima de los 200 litros por metro cuadrado en diversas zonas del norte cacereño, como Tornavacas, Piornal o Nuñomoral.

136 incidentes por el agua

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha recibido un total de 5.647 llamadas y gestionado un total de 1.213 incidentes, de los que al menos 136 están relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos derivados de la borrasca Claudia a su paso por Extremadura.

Estos incidentes han consistido en 136 asistencias técnicas motivadas por la necesidad de achiques, limpieza de calzada por árboles, ramas y/o diversos objetos que impiden la normal circulación; presencia de balsas de agua en la calzada, incidentes relacionados con el suministro o cableado eléctrico, y retirada de objetos desplazados como carteles, contenedores o plásticos.

En este mismo periodo se han gestionado un total de 74 incidentes por accidente de tráfico de los cuales han sido 20 en casco urbano y 54 en ámbito interurbano.

Se va la lluvia y llega el frío

Para los próximos días la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recoge que se aleja la lluvia pero llegará el frío.

Este domingo todavía se esperan precipitaciones, aunque serán menos intesas. De hecho, no hay ningún aviso meteorológico activo. Durante la jornada de hoy seguirán predominando los cielos nubosos y continuarán las lluvias generalizadas, aunque se tratará más de chubascos débiles y moderados, que pueden ir acompañados de algunas tormentas. Serán más generalizados en Cáceres y más dispersos en Badajoz. Sólo en el norte y las sierras del este podrían ser localmente fuertes.

Los termómetros se mantendrán prácticamente sin cambios y rondarán entre los 11 y 20 grados en la provincia pacense y los 10 y 16 en la cacereña.

El comienzo de la semana también estará pasado por agua en Extremadura. Para el lunes predominarán de nuevo los cielos nubosos, con chubascos y algunas tormentas, tendiendo en Cáceres a disminuir la nubosidad y las precipitaciones durante el día, y en Badajoz por la noche. Hay probabilidad de brumas y bancos de niebla, principalmente en zonas de sierra.

Está previsto que el martes ya no llueva en la región. Sin embargo, empezará un descenso térmico que será más destacado el miércoles.

Una masa de aire polar muy fría irrumpirá a mediados de la próxima semana en la Península Ibérica, dejando un ambiente más invernal. Esta depresión está asociada a una profunda vaguada que se ha descolgado en el Atlántico y que se irá desplazando hacia el este, afectando al interior de España, según el modelo europeo.

Los valores empezarán a desplomarse. Se esperan heladas débiles y dispersas en zonas de montaña del norte extremeño para el martes. El miércoles la caída de los termómetros será mayor y las mínimas bajarán hasta los 3 grados. El frío comenzará a imponerse. «La próxima semana será más fría de lo normal para la época en la mayor parte de España», indican desde la Aemet.