La Aemet eleva el aviso a naranja por lluvias y tormenta a gran parte de Extremadura El frente frío que barrerá la región de oeste a este ha dejado más de 30.000 rayos en Portugal, que ha registrado 150 incidentes como inundaciones, árboles caídos y varios casos de estructuras colapsadas

Mapa de avisos activos desde las 10.00 horas hasta las 22.00.

Extremadura se verá afectada en las próximas horas por un frente atlántico frío que recorrerá la Península de oeste a este que dejará lluvias abundantes, acompañadas de tormentas y posible granizo.

«La jornada será desapacible en el oeste de la Península: habrá lluvias, vientos intensos y tormentas», indican desde la Aemet.

La Aemet ya ha activado los avisos por lluvias y tormentas para este día en toda Extremadura. El aviso por precipitaciones estará vigente entre las 10 y las 22 horas. Habrá alerta naranja en las Vegas del Guadiana, Meseta cacereña, Tajo y Alagón y el norte de Cáceres, donde se esperan lluvias acumuladas de hasta 30 litros en 1 hora. La agencia meteorológica también reseña que en el norte se podrían dar acumulados de 60 litros en 12 horas y que «se alcancen en poco tiempo».

En el resto de la comunidad, las lluvias podrían dejar un acumulado de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

El episodio dejará abundante agua en la región, sobre todo en zonas del norte de Extremadura y la zona occidental. «El frente atravesará por completo la comunidad, por lo que dejará agua por todos lados», analiza el delegado territorial de la Aemet en Extremadura, Marcelino Núñez.

Tormentas eléctricas

También se han activado los avisos por tormentas en toda Extremadura, y «no se descartan rachas de viento fuertes o muy fuertes y granizo».

Ampliar Rayos captados en Portugal. Meteociel

Cabe destacar que el frente que entrará en Extremadura está dejando en Portugal cientos de rayos.

Según publica el diario portugués 'Expresso', «en las últimas 24 horas, el país ha registrado una intensa actividad eléctrica con más de 20.000 rayos positivos —los que transportan mayor energía— y más de 9.000 rayos negativos en Portugal continental».

Además señala las incidencias que se han registrado entre la medianoche y las 7.00 de la mañana de este miércoles. «La Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) registró 150 incidentes relacionados con fuertes lluvias y vientos: 91 inundaciones, 42 árboles caídos y varios casos de estructuras colapsadas y pequeños deslizamientos de tierra, publica Expresso.

En Extremadura, la tormenta eléctrica ya es visible desde puntos como Valencia de Alcántara.

Ampliar Descarga eléctrica captada desde Valencia de Alcántara. @AlvaroRguezGlez

Segunda mitad de la semana

El jueves será un día de transición y, aunque los cielos puedan estar cubiertos durante la primera mitad del día con precipitaciones principalmente en el noreste de la región, la nubosidad irá remitiendo a partir de mediodía.

Será el viernes cuando aparecerá otro frente que dejará más lluvias, principalmente en el norte extremeño.

Todo apunta a que el fin de semana habrá una tregua y que Extremadura quede libre de lluvias el sábado y el domingo.

Según reseña Núñez, las temperaturas, aunque todavía serán algo altas para la época, irán bajando progresivamente a lo largo de esta semana. Las mínimas llegarán a bajar a los 5-6 grados mientras que las máximas estarán en torno a los 20-21 grados.

Aunque es difícil hacer un pronóstico para las siguientes semanas, dada la gran incertidumbre existente en cuanto a la tendencia más probable del tiempo, las predicciones sugieren que podrían seguir llegando nuevos frentes asociados a borrascas atlánticas. «Ya no hay bloqueo anticiclónico sobre la Península, por lo que pueden llegar perturbaciones debido a la posible circulación de borrascas», señala Núñez.