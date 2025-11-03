La Aemet lo confirma: la llegada de una nueva borrasca activa ya los avisos en Extremadura por lluvias y tormentas

Tania Agúndez Badajoz Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:07 Comenta Compartir

La semana arranca en Extremadura con tiempo estable, aunque los paraguas y chubasqueros tendrán que seguir a mano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de la llegada de nuevos frentes atlánticos que entrarán por el oeste de la Península Ibérica y que barrerán la región a mitad de esta semana.

Durante el lunes los cielos permanecerán despejado en la comunidad extremeña, con predominio del sol. La semana ha empezado con un descenso en los termómetros, sobre todo en las temperaturas mínimas, mientras que las máximas permanecen suaves. Durante esta jornada el mercurio oscilará entre los 6 y 23 grados en la provincia de Badajoz y los 7 y 21 en la provincia de Cáceres.

Será a partir de este martes cuando se vuelva a revertir esta tendencia. Por la tarde llegará un frente frío con lluvias que barrerá la península de oeste a este. De hecho, la nubosidad irá aumentando durante la segunda mitad del día, momento en el que no se descarta que se produzcan precipitaciones débiles y dispersas en la comunidad. Podrían registrarse brumas y algún banco de niebla matinal. Los valores subirán. Ese aumento será ligero en las máximas y más acusado en las mínimas. En la provincia pacense se moverán entre los 9 y 25 grados y en la provincia cacereña entre los 10 y 21 grados.

Ampliar Las lluvias y tormentas previstas para el miércoles han obligado a activar los avisos amarillos en Extremadura. Aemet

El peor día de esta borrasca será el miércoles. Según la previsión automatizada de la Aemet, será la jornada más inestable de este episodio y cuando llegarán abundantes lluvias a Extremadura. Se esperan precipitaciones generalizadas, que serán además intensas, persistentes en el norte de la región. Podrían ir acompañadas de tormenta. De hecho, desde la Aemet ya han activado los avisos por lluvias y tormentas para este día en el sur de Badajoz y la zona de Barros y Serena. Esos avisos de nivel amarillo estarán vigentes entre las 12 y las 22 horas por lluvias que podrían llegar a acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora. También se ha activado los avisos por tormentas, ya que se esperan precipitaciones localmente fuertes y con posibilidad de granizos.

Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios.

Segunda mitad de la semana

El jueves los cielos amanecerán nubosos y estarán cubiertos durante la primera mitad del día, cuando podrían producirse precipitaciones generalizadas, débiles o localmente moderadas, que irán remitiendo durante la segunda mitad del día. Durante esa jornada los termómetros registrarán un descenso que puede ser localmente notable. El mercurio marcarán 8 de mínima y 19 de máxima en la provincia de Badajoz y los 9 de mínima y los 17 de máxima en la provincia de Cáceres.

Aún con cierto margen de incertidumbre, el viernes podrían volver las lluvias en la mitad oeste peninsular, dejando más precipitaciones en Extremadura. El sábado y domingo se esperan jornadas despejadas.

«Las temperaturas estarán por encima de normal para esta época durante la primera mitad de la semana. El jueves bajarán y serán las normales de la época manteniéndose así hasta el domingo», destacan desde la Aemet.