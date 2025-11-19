La Aemet avisa: llega el frío polar, ¿cuánto bajarán las temperaturas en Extremadura?

Bajón térmico pronunciado para la segunda mitad de la semana en Extremadura. Los termómetros se desplomarán en la región durante los próximos días, obligando a sacar ya abrigos y bufandas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que una masa de frío ártico irrumpirá en la Península Ibérica, haciendo que el mercurio caiga a valores por debajo de los cero grados en la comunidad extremeña.

La llegada de ese aire polar provocará un descenso notable y generalizado de las temperaturas a lo largo de las próximas jornadas, lo que hará que se registren heladas en zonas altas el miércoles y el jueves. Se extenderán al resto de las áreas el viernes y el sábado, días en los que el frío se agudizará.

La masa de aire ártico entrará de manera progresiva en la Península Ibérica por el Cantábrico a partir de este jueves, dejando un ambiente más invernal. En Extremadura las temperaturas empezarán a bajar y se producirán ya heladas débiles en zonas altas del norte. Los termómetros se moverán entre los 4 y 17 grados en la provincia de Badajoz y los 4 y 13 en la de Cáceres.

El viernes y sobre todo el sábado continuará esta tendencia. El viernes persistirán las heladas y ese descenso térmico. Los datos oscilarán entre los 4 y los 15 grados en la provincia pacense y los 2 y 12 en la cacereña.

El sábado podría ser la jornada más invernal de este episodio. Según los datos que maneja la Aemet, en la mayoría de puntos de Extremadura se registrarán máximas por debajo de los 12 grados.

Ampliar Temperaturas previstas para este episodio de frío. Aemet

En cuanto a las mínimas, el sábado se marcarán los cero grados de manera generalizada. En algunas áreas, incluso, los termómetros marcarán valores negativos. En la provincia de Cáceres, por ejemplo, la predicción automatizada de la Aemet apunta que en Nuñomoral el mercurio caiga hasta los -3 grados; y en Piornal, Hervás, Pinofranqueado, Trujillo o Talayuela, bajará hasta los -1. En la provincia de Badajoz, en Peraleda de Zaucejo se esperan -2 grados; mientras que en Fregenal de la Sierra y Monterrubio de la Serena podrían llegar a -1.

Según indican desde la Aemet, la cota de nieve se situará en Extremadura por debajo de los 400 metros en muchas zonas, pero como no se esperan precipitaciones durante los próximos días no se verán copos en la región.

A partir de la tarde del sábado se espera que penetre una masa de aire atlántica más cálida que propiciará un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve, y que se mantendría en jornadas posteriores.

Vuelve la lluvia

Para el domingo, podrían registrarse en la comunidad intervalos nubosos con probabilidad de que se produzcan precipitaciones débiles y dispersas a última hora del día.

Ampliar Previsión de lluvia para el lunes, según el modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio. ECMWF

El inicio de la próxima semana arrancará con la entrada este lunes de una nueva borrasca que dejará precipitaciones en cualquier punto de la región pero no se esperan grandes cantidades, según señala el modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas en inglés). Este nuevo frente abandonará la región en la madrugada del martes y no se esperan más lluvias hasta finales de la próxima semana.