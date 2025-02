Los adultos con TDAH, los grandes incomprendidos

María Díaz Sánchez Jueves, 13 de julio 2023, 07:35 Comenta Compartir

Cuando eres pequeño no se dan cuenta, es normal que un niño sea inquieto», cuenta José Antonio Alcañiz, un joven con TDAH (trastorno de déficit ... de atención e hiperactividad) de 22 años que viven en Almendralejo. «Es como si no controlaras tu propio cuerpo, parece que veo una película en la que el personaje soy yo. Mi día a día es una búsqueda constante de dopamina, de hacer lo que me gusta». Como él mismo indica, el TDAH no tiene horario. «Hay veces que de madrugada siento que tengo que moverme, es como si me molestara mi propio cuerpo. También me ocurre que de repente tengo que hacer algo con urgencia, aunque sea una tontería, hasta que se me pasa y vuelvo a un estado de reposo».

Este jueves se celebra el Día Internacional del TDAH. Rosa Carrillo Arenas, licenciada en psicopedagogía y especialista en educación especial, opina que el gran problema para las personas con este trastorno llega en la etapa adulta. Esto se debe a que cuando encuentran en el sistema escolar «se siguen unos protocolos para brindarles herramientas, en la medida de lo posible, para trabajarlo y mejorarlo. Este esfuerzo suele diluirse, ya que en muchas ocasiones al no tener un apoyo especializado, no son socialmente comprendidos, suelen tener dificultades para conseguir un trabajo o mantenerlo, así como establecer relaciones duraderas, o respetar las normas, etc». Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el TDAH afecta a un 5% de los niños, con valores del 3% al 8% en la infancia y adolescencia. Algunas de las características que se pueden apreciar en estas personas son «no poder sentarse de forma continuada en una silla, teniendo periodos atencionales muy breves, dificultad para respetar los turnos conversacionales, o aburrimiento en el desarrollo de cualquier tarea.» Rosa Carrillo destaca que al llegar a la edad adulta «se pueden sumar trastornos de ansiedad, depresión, problemas legales (multas, no respeto de normas), adicción a sustancias, conflictos familiares o desempleo». Aunque los síntomas tienden a disminuir a lo largo del tiempo, tienen una persistencia del 40% o 50% en los afectados, según las cifras que ofrece la psicopedagoga. En el caso de los adultos, la hiperactividad suele mejorar, y adopta una forma más similar a la 'inquietud', pero puede mantenerse la dificultad para concentrarse, gestionar el tiempo, establecer pausas o saber organizarse. Además de mantener en muchos casos una baja tolerancia a la frustración e impulsividad. «Con lo cual, en los adultos este trastorno queda relegado y encuentra una mayor incomprensión, lo que hace que incida muy negativamente en su ciclo vital», Opina Rosa Carrillo. Medicación El TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo con muchos factores en el que pueden influir factores genéticos, neuroquímicos (sustancias químicas del cerebro encargadas de transportar la información), neurofisiológicos (relacionados con el sistema nervioso) y psicosociales (como las relaciones con los demás o el desempeño laboral). Por todo ello, la psicopedagoga explica que lo mejor para tratarlo es un tratamiento individualizado e integral que incluya medidas educativas, psicológicas, sociales y en última instancia farmacológicas.

Temas

Almendralejo