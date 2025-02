El SES admite que faltan enfermeras y los Colegios piden mejorar las condiciones de trabajo

Celestino J. Vinagre Miércoles, 21 de septiembre 2022, 20:54 Comenta Compartir

«Faltan enfermeras, sí, pero no solo se trata de aumentar plantillas. Hay que lograr mayor especialización, más estabilidad y más incentivos, y no solo económicos», asegura el extremeño José Luis Cobos, vicepresidente del Consejo General de Enfermería (CGE), cuyo reciente informe ha revelado el ... déficit de estas profesionales en el conjunto de España y Extremadura en particular, donde haría faltan nas 1.200 enfermeras más para llegar a la media europea, como se informaba ayer.

«Una enfermera especializada vale por tres», coincide Carlos Tardío, presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Badajoz, con más de 50 años de experiencia profesional. Extremadura tiene 7.423 enfermeras en activo y 705 por cada 100.000 extremeños, una ratio que supera la media nacional (625) y está por debajo de la europea (827), según datos del CGE, que habla de atraer a 15.000 enfermeras que trabajan fuera de España. ¿Cómo? «Es una combinación de más profesionales y cambios en el sistema. En lo primero, habría que apostar por tener en Extremadura una plantilla cercana a los 9.000 enfermeras al menos. En lo segundo, hay que debatir y poner sobre la mesa varios aspectos», dice el vicepresidente nacional del Consejo «Tenemos que ver dónde los necesitamos exactamente. He hablado recientemente con el consejero Vergeles. Me ha trasladado que el SES va a hacer un profundo análisis de la situación de la enfermería que incluye los recursos por áreas sanitarias», añade. Para retener o atraer a enfermeras no solo, a su juicio, hay que subir sus sueldos. «Es importante pero también la estabilidad laboral, con contratos indefinidos. Y hay que hacer atractivo trabajar en zonas rurales. Y eso se hace aumentando el nivel competencial del trabajo del enfermero». Análisis Cree José Luis Cobos que en muchos casos estos profesionales están infrautilizados. «Hay trabajo que se deriva directamente al hospital. Y eso hace menos atractivo estar en un pueblo. También se debe facilitar que los enfermeros incrementen su formación, su reciclaje profesional». El estudio del Consejo de Enfermería «nos insta a seguir trabajando en el análisis de plantillas que nos permita el necesario incremento de personal», indica el SES. Aclara Sanidad que la media europea publicada se basa en «una variabilidad en el cálculo de ratio en países y están comparando conjuntos heterogéneos. No es lo mismo ser enfermero en España que en Portugal o Reino Unido. Ni en sus funciones ni en la especialidad». En España se trabaja solo sobre enfermero colegiado. Con todo, la Junta reconoce que «hace falta más personal». «Los incrementos de personal deben negociarse por necesidades de cuidados de la población», añade el SES. La opinión «El salario es importante pero también la estabilidad laboral y las competencias» José luis cobos En 2023, se jubilarán 120 enfermeros. El número exacto dependerá de las cotizaciones de cada uno. «Hasta ahora no ha habido problemas de relevo», informa el SES a HOY. Está ejecutándose la distribución de 509 plazas y antes de fin de año se convocarán otras 415 por concurso de méritos. De otro lado, el último dato anual es que iniciaron sus estudios 328 alumnos de enfermería en la región: 55 en Mérida, 100 en Plasencia, 94 en Cáceres y 79 en Badajoz. Es decir, hay demanda de estos estudios. «Subir sueldos, bien pero la clave es tener enfermeras especializadas», recalca Carlos Tardío. Agrega el presidente del Colegio de Badajoz que no tiene «mucho sentido formar enfermeras para que no ejerzan y vayan a la docencia». Y recuerda la presencia hace décadas «de los practicantes» en los pueblos. «Estaban allí porque tenían trabajo y buenas condiciones sociales».

Temas

SES

Extremadura