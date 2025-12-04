Admisión escolar en Extremadura 2026/2027: fechas clave, plazos y cómo solicitar plaza Las solicitudes deberán presentarse a través de la plataforma educativa Rayuela, tal y como establece la convocatoria oficial del DOE

Irene Toribio Jueves, 4 de diciembre 2025

La Junta de Extremadura ha publicado a través del DOE la convocatoria del proceso de admisión escolar para el curso 2026/2027, que regula la incorporación del alumnado a los centros educativos extremeños. La resolución, emitida por la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, establece el calendario, los requisitos y los criterios que regirán la incorporación del alumnado a las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

La Administración recuerda que este proceso garantiza «el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro».

Requisitos de escolarización

Para solicitar plaza en un centro es necesario cumplir con los requisitos establecidos, como la edad del alumno, que deberá haber cumplido la edad necesaria para cada curso fecha 31 de diciembre del año 2026.

Cómo y cuándo presentar las solicitudes

La vía preferente será la tramitación telemática por la plataforma Rayuela, tal y como establece la resolución. «La solicitud se realizará a través de la dirección https://rayuela.educarex.es/ de la plataforma informática de gestión educativa Rayuela«.

Fechas clave del procedimiento:

- Presentación de solicitudes: del 9 al 22 de abril de 2026

- Publicación de listas provisionales: 19 de mayo de 2026

- Reclamaciones: del 20 al 22 de mayo

- Listas definitivas: 17 de junio de 2026

- Matrícula: del 1 al 15 de julio de 2026

Criterios de baremación y fecha del sorteo

Cuando el número de solicitudes supere la oferta de plazas, los centros deberán aplicar los criterios oficiales de admisión para ordenar a los aspirantes. La resolución recuerda que «las solicitudes de admisión se ordenarán según la puntuación total obtenida por la valoración de los criterios de admisión».

Entre estos criterios figuran la existencia de hermanos matriculados en el mismo centro, la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo, la renta familiar, la condición de familia numerosa o monoparental y la discapacidad del alumno o de algún miembro de la unidad familiar.

Si tras aplicar el baremo persiste el empate, se recurrirá al sorteo público previsto por la Administración, mediante el cual «se determinarán las tres letras del alfabeto… que servirán como criterio de desempate». Este sorteo está programado para el 20 de febrero de 2026.

El DOE detalla igualmente la existencia de cupos reservados para determinados colectivos. La resolución incluye, de forma expresa, al «alumnado con necesidades educativas especiales; alumnado con desconocimiento grave de la lengua… o vulnerabilidad socioeducativa; alumnado que curse simultáneamente música o danza; deportistas de alto rendimiento».

Qué pasa si el alumno no consigue plaza

En los supuestos en los que un alumno no obtenga plaza en ninguno de los centros solicitados, la Administración garantizará su escolarización. Según el DOE, «la comisión de escolarización correspondiente procederá a adjudicar plaza disponible». Para el primer ciclo de Educación Infantil, el alumnado no admitido en primera instancia «permanecerá en las listas de espera correspondientes de cada uno de dichos centros educativos».

Eso sí, una vez admitido un alumno, deberá formalizarse la matrícula en los plazos fijados. La resolución advierte expresamente que, «si… no se hubiera formalizado, perderá la plaza obtenida, quedando excluido en todas las listas de espera».