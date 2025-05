El SES adjudica de forma definitiva a Ambuvital el contrato de las ambulancias

Ambuvital transporte Sanitario es ya oficialmente la empresa adjudicataria del transporte sanitario en la región. La Dirección General de Planificación Económica de la Junta ha ... aprobado sendas resoluciones en las que se adjudica a esta empresa los dos lotes (uno por provincia) en los que estaba dividido el contrato.

Se da la circunstancia de que esta firma no presentó la oferta ganadora en ninguno de los dos lotes. Como viene contando HOY, Nuevas Ambulancias Soria había ganado el contrato en la provincia de Cáceres, pero no aportó la documentación requerida. Ya el 4 de julio este diario adelantaba que responsables del SES le habían comunicado a la segunda mejor oferta, la de Ambuvital, que ofrecería el servicio, de forma que mantendría la gestión que ya estaba desempeñando. Este miércoles, el SES confirma que no ha habido recursos a su decisión y Ambuvital es la ganadora definitiva. El valor de este contrato es de 20,956 millones de euros.

Mientras tanto, en Badajoz ganó Asistencia Los Ángeles, pero solo once días después de ganar el concurso, la empresa renunció. Como adelantó HOY en su momento, la sociedad adujo la imposibilidad de desarrollar el servicio «con un mínimo de seguridad y garantía», por lo que no llegó siquiera a firmar el contrato.

Esta renuncia obligó al Servicio Extremeño de Salud a encargar el transporte de ambulancias en la provincia pacense a la segunda empresa que quedó en el concurso, que también era Ambuvital. La operación estaba a expensas de que esta aceptara y entregara la documentación requerida. El pasado día 7 el SES adjudicó también este contrato debido a que el proceso se había culminado sin sobresaltos ni recursos. En este caso, el valor era de 26,5 millones de euros.

Acaba así un tortuoso camino para la Administración regional. Después de dos intentos fallidos para una adjudicación estable del servicio de transporte sanitario, a mediados de mayo se convocó este concurso por casi 47,5 millones de euros por anualidad, con un plazo de ejecución de un año más cuatro posibles prórrogas por la misma duración.

El presupuesto creció en 9 millones de euros anuales para hacer frente al aumento de gasto en combustible y en el personal tras una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a contabilizar las guardias presenciales como tiempo de trabajo efectivo. Asimismo, se incrementaron las partidas de gastos generales y beneficio industrial para hacer más efectivo este contrato.

Dos ofertas por lote

El SES recibió cuatro ofertas, dos por cada lote. En la provincia de Cáceres se presentaron la unión de empresas formada por Ambuvital y Transportes Sanitarios Virgen de Belén y por otro Nuevas Ambulancias Soria. Esta última aportó una oferta económica ligeramente mejor (20,92 millones al año) y también contaba con la mejor propuesta técnica, por lo que la mesa de contratación propuso que fuera la firma adjudicataria.

En Badajoz venció la cordobesa Asistencia Los Ángeles por 26 millones, casi medio millón por debajo del importe de licitación. Ambuvital era la otra aspirante.

En 2017 el contrato estaba en manos de un consorcio de empresas de la región. Tras la licitación que se llevó a cabo ese ejercicio resultó adjudicataria la andaluza Ambulancias Tenorio. En 2020 se le rescindió el contrato tras meses de polémicas. Entonces se aprobó un contrato de emergencia con Ambucoex, formada por las extremeñas Coexam y Ambuvital, que finalmente se quedó en solitario para gestionarlo. En verano del pasado año se convocó un nuevo concurso pero fue modificado en enero y finalmente anulado