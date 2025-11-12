HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 12 de noviembre, en Extremadura?
El investigador francés Bernard Grunberg, catedrático emérito de la Universidad de Reims Champagne Ardenne, esta semana en Extremadura. HOY

Bernard Grunberg

Investigador especialista en Hernán Cortés

«El adjetivo que mejor define a Hernán Cortés es 'gran jefe de guerra'»

El experto francés en el Nuevo Mundo ha analizado la vida de 1.264 conquistadores y participa en el congreso monográfico sobre Hernán Cortés que empieza este jueves en Cáceres y sigue en Trujillo y Medellín

J. López-Lago

J. López-Lago

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

Hernán Cortés nació en Medellín (Badajoz) en 1485 y terminó derrotando al imperio mexica tras llegada de los españoles a América. De entre los conquistadores ... extremeños, se le adjudica una persuasión especial al llegar con 500 hombres y conseguir sumar ejércitos nativos a su misión. Su figura ha merecido la celebración de un congreso monográfico en el que se debatirán las últimas investigaciones sobre su legado y al que se han inscrito en torno a 300 especialistas. Organizado conjuntamente por la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura y la Junta de Extremadura, empieza hoy jueves en Cáceres y continuará los días 14 y 15 de noviembre en Trujillo y Medellín.

