Hernán Cortés nació en Medellín (Badajoz) en 1485 y terminó derrotando al imperio mexica tras llegada de los españoles a América. De entre los conquistadores ... extremeños, se le adjudica una persuasión especial al llegar con 500 hombres y conseguir sumar ejércitos nativos a su misión. Su figura ha merecido la celebración de un congreso monográfico en el que se debatirán las últimas investigaciones sobre su legado y al que se han inscrito en torno a 300 especialistas. Organizado conjuntamente por la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura y la Junta de Extremadura, empieza hoy jueves en Cáceres y continuará los días 14 y 15 de noviembre en Trujillo y Medellín.

Entre los ponentes destaca el francés Bernard Grunberg, catedrático emérito de la Universidad de Reims Champagne Ardenne, miembro de la Academia Europea de Humanidades, Letras y Ciencias, y titular de la cátedra Marcel Bataillon en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros muchos méritos. Aunque ya ha estado en España, es la primera vez que viaja a Extremadura.

–Le interesan los procesos de descubrimiento y conquista, ¿por qué se detuvo en la figura de Hernán Cortés?

–De muy joven descubrí la biografía de Cortés escrita por Salvador de Madariaga y una traducción de la Historia verdadera..., de Bernal Díaz. En la universidad, encontré las cartas de relación de Cortés y decidí continuar mis estudios de historia centrándome principalmente en la conquista de América, sobre todo porque, en esa misma época, mi 'maestro' Pierre Chaunu publicó su obra 'Conquista y explotación de los nuevos mundos (siglo XVI)' en 1969. Así que hice una maestría sobre Bernal Díaz y, como era de esperar, en 1973 me matriculé en el doctorado de Estado bajo la dirección de Pierre Chaunu con el tema: 'El universo de los conquistadores en el conquista de Nueva España durante la primera mitad del siglo XVI'. Mis investigaciones se centran principalmente en la Nueva España en el siglo XVI. Por un lado, estoy interesado en los procesos de descubrimiento, conquista y los comienzos de la colonización. Por esto, le doy especial importancia al estudio de los conquistadores de la Ciudad de México y el Nuevo Mundo.

–Se habla de Hernán Cortés como explorador, conquistador, colonizador, poblador o empresario. También como genocida o exterminador ¿Es capaz de elegir algún adjetivo que lo defina?

–Cortés se distingue de otras grandes figuras de los conquistadores por aplicar ante situaciones nuevas una sabia y juiciosa mezcla de antiguas ideas medievales y nuevas concepciones renacentistas; esta particularidad le abrirá las puertas del éxito y le conferirá el primer lugar en el episodio de la conquista de América. Para mí, Cortés es el jefe de los conquistadores y lo que mejor lo define sería 'gran jefe de guerra'.

–Una de sus aportaciones a este congreso es explicar cómo fue la vida de 1.264 personas (de un total de 2.100) que contribuyeron a la conquista de México para conocer mucho más sobre este proceso histórico. ¿Ha descubierto algo que no esperaba?

–La biografía de cada uno de los 1.261 conquistadores es única. No sabría elegir una en lugar de las demás. La conclusión de mi ponencia es que la originalidad de los conquistadores reside en el hecho de que se vieron inmersos en una situación no solo nueva, sino también insólita y que ponía constantemente en peligro sus vidas. Su éxito radicó de hecho en su capacidad para superar todas las pruebas y adaptarse al nuevo mundo que iban a apropiarse. Pero al entrar en contacto con él comenzaron poco a poco a desarrollar una nueva cultura, resultado de un mestizaje entre su herencia ibérica y la realidad mexicana. Los conquistadores habían llegado a América para hacer fortuna o encontrar una vida mejor. Pero la mayoría de los que salieron con vida de las grandes batallas de la conquista no obtuvieron beneficios reales de su participación en esta empresa. La mitad de los conquistadores perecieron en la batalla de México y, entre los supervivientes, pocos se enriquecieron. Muchos terminaron sus días en la pobreza y, a menudo, cubiertos de deudas.

–¿Cuál es su opinión sobre la leyenda negra de los conquistadores extremeños?

–Fue un arma política contra España desde el siglo XVI. Historiadores como Sverker Arnoldsson, Ricardo García Cárcel y otros han descrito perfectamente este fenómeno.

–Los presidentes mexicanos, primero López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, creen que España debe pedir perdón por lo que hicieron al llegar a América. ¿Tiene sentido para usted?

–Esto es lo que escribí como conclusión de mi libro sobre los conquistadores este año: '¿Juzgar hoy o comprender una época? En el siglo XX los escritos siguen siendo ambivalentes. Así, por ejemplo, al leer las biografías de Cortés, nos damos cuenta de que algunos historiadores lo consideran el fundador de una sociedad colonial, mientras que otros establecen un paralelismo con César. Algunos lo retratan como un monstruo, mientras que otros no escatiman elogios... Por el contrario, los murales del mexicano Diego Rivera, pintados en la primera mitad del siglo XX en el Palacio Nacional de México y en el de Cortés en Cuernavaca, nos informan claramente sobre la mala opinión que muchos mexicanos tenían entonces de los conquistadores. Esta profusión de opiniones diversas y a menudo contradictorias nos muestra que la mayoría de los autores no logran situar al conquistador en su época real, el siglo XVI. De hecho, la mayoría de los juicios sobre la conquista están viciados de anacronismos que derivan el pasado a la luz del presente. Aquí se habla de genocidios, allá de una similitud con la guerra de Vietnam; se evoca el racismo, los derechos humanos, los crímenes contra la humanidad...

–¿Cuál es su conclusión?

–Se olvida que la conquista tuvo lugar hace cinco siglos, que los hombres de aquella época no pensaban como nosotros, que no conocían todos esos conceptos porque no existían y que, para nosotros, afortunadamente se han convertido en evidencias. El pasado se imagina, e incluso se idealiza, con demasiada frecuencia. No se ve tal y como fue, sino como debería haber sido según la forma de pensar del siglo XXI. A veces se olvida que toda guerra, aún hoy en día, va acompañada de una serie de masacres y horrores inconmensurables. Hoy sabemos que no existe la «guerra limpia». Un ejemplo de este tipo de actitud y de los malentendidos recíprocos que puede generar nos lo dan los debates que rodearon la «celebración» del quinto centenario del descubrimiento y la conquista de México (...). Entonces, ¿debemos 'juzgar' el pasado a la luz de nuestra forma de pensar actual, o debemos intentar comprender cómo fue? Hay que situar a los conquistadores en su contexto, el del fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento.

–¿Cree que el presentismo histórico (juzgar con ojos de hoy lo que sucedió en el pasado) es una amenaza para los historiadores?

–La ciencia histórica debe dejarse en manos de los investigadores y los historiadores. ¡No hay nada peor que los políticos que se entrometen en la Historia! La única solución es centrar la investigación en las fuentes, especialmente los archivos.

–Por último, a Extremadura han llegado recientemente parte de los restos de Hernán Cortés. ¿Qué función cree que deben tener este tipo de reliquias?

– Para mí no son reliquias sino restos humanos. Y, por lo tanto, no pueden desempeñar ningún papel especial. Pero es una cuestión que concierne a los españoles y no a mí, que soy francés.