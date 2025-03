Adiós al pinche Linex

El Linex, ese monstruo informático que aterrorizaba a los usuarios, ya no es obligatorio. Perdón por empezar de manera tan drástica y poco rigurosa. Rectifiquemos: ... el Linex, ese software libre de uso obligatorio en la administración regional extremeña, perdió su carácter de obligatoriedad el pasado martes 21 de mayo. El Linex empezó a funcionar en Extremadura en el año 2002 y nos convirtió en la primera región europea que contaba con su propio sistema operativo en código abierto. Fue una apuesta valiente que recibió premios y reconocimientos, interesó a otras regiones y países, nos convirtió en referencia informática y fue noticia en el Washington Post, que presentó aquella iniciativa como una lucha de David contra Goliat: una región «de olivos y pequeñas ciudades» se enfrentaba al todopoderoso Microsoft.

Todo esto era cierto y aquel empeño tenía un aroma de aventura ilusionada y quimera quijotesca que resultaba atractiva. El problema es que el Linex era un rollo patatero. No se trata de que los extremeños no creyéramos en nosotros mismos, se trataba de que no creíamos en el Linex, que nos desesperaba en el aula y la oficina y acabó convirtiéndonos en informáticos clandestinos. Antes de que se popularizaran los hackers, los trolls y otros internautas de mal vivir, en Extremadura habíamos inventado a los tramposos del Linex, que renegábamos de él en privado y discurríamos añagazas, tretas y trucos para seguir trabajando con nuestros programas de toda la vida.

El Linex formó parte de un esfuerzo de la Junta de Extremadura por llevar la informática a la educación. Las aulas se llenaron de ordenadores. Los pupitres de los alumnos se convirtieron en mesas ultramodernas con un ordenador en medio y la apuesta era loable, ejemplar, pionera y avanzada: Extremadura se adelantaba a la revolución digital. Es verdad que la vida en el aula cambió. Los alumnos se escondían detrás del ordenador para hablar y copiar y perdías en cada clase un montón de tiempo hasta que empezaban a funcionar todos los ordenadores.

Como es ley natural, los estudiantes aprendieron en una semana a emplear aquellos aparatos a su antojo, manejando todo tipo de atajos para escapar al control del profesor. Alguna vez les he contado los noviazgos virtuales que se establecían entre chicas y chicos extremeños y chicas y chicos mejicanos porque las horas de clase en Extremadura coincidían con las de asueto en México y en el aula se chateaba mucho con Monterrey y Cuernavaca mientras el profe explicaba sintaxis en aquellos tiempos en que aún existía el Complemento Directo.

Pero además de estas minucias y argucias propias de cualquier aula que se precie, estaba el Linex, que nos desesperaba, nos convertía en renegados y provocaba el regocijo del alumnado al comprobar lo inútil que era su pinche profe mientras ellos chateaban a toda velocidad con su güey chingón de Guanajuato. El Linex nos volvía tan locos que acabó convirtiéndose en una seña de identidad entrañable: inspiraba chistes, protagonizaba las horas de café, nos inspiraba comparaciones ocurrentes: «Hija, eres más complicada que el Linex»….

Más allá de su carácter vanguardista, revolucionario y pionero, la obligatoriedad del Linex creó empleo y riqueza. Por un lado, aceleró la creación de un nuevo puesto laboral en los institutos: el informático. Por otro, disparó la venta de portátiles, que comprábamos los profesores para llevarlos al aula y evitar así los descalientos del Linex. Fue una pena que no triunfara: era cañón, salió chafa, nos dejó chin y nos rajamos, pero aprendimos muchas expresiones mejicanas.