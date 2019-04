Adiós a Antonio Regalado Maestro de música, fue edil de Cultura por la UCD en Badajoz, director general de Cultura, y fundador de la Escuela Municipal de Música, entre otros SANTIAGO CORCHETE Miércoles, 3 abril 2019, 10:31

Antonio Regalado Guareño, puntal indesmayable de la vida cultural y musical pacense, ha fallecido de muerte súbita en su hogareña vivienda del Altozano, durante las horas de la noche del día 1 al 2 de este mes de abril. Resulta imposible resumir en estas breves líneas el amplísimo currículo de tan honrado y honorable padre de familia, que respiraba y exudaba cultura y bonhomía por todos los poros de su cuerpo y espíritu. Persona afable y servicial tanto con toda su familia: esposa Rosi; hijas Ester y Rosa Mari; hijo político Javi, sus nietos Patrici, Pablo y Eva; además de una inmensa legión de personas de todos los ámbitos sociales de nuestra ciudad, admiradores de sus grandes dotes y múltiples capacidades de simpatía e ingenio.

Maestro nacional especializado en las artes músico-corales, ejerció en los colegios de los Jesuitas y del Corazón de María, fue concejal delegado de Cultura por UCD en la primera legislatura democrática, tiempo durante el que fundó la Escuela Municipal de Música, y periodo en que también ejerció el cargo autonómico de director general de Cultura, siendo consejero Tomás Martín Tamayo. Escritor de vocación tardía, ha dejado publicados libros acerca de sus vivencias en el Seminario de San Atón; experiencias infantiles, y antiguos oficios en el Badajoz intramuros de la difícil posguerra. Es digna de ser destacada su novela 'La sacristía', de muy amplio recorrido estético y literario.

Ha sido asesor voluntarista del Ayuntamiento pacense durante los últimos 21 años, en los que fue fundador, conductor y director de los muy prestigiosos a nivel nacional encuentros corales 'Hermano Daniel', así como co-fundador y primer presidente de la numerosa Asociación Amigos de la Banda Municipal del Ayuntamiento de Badajoz. Varias veces y de forma verbal, el autor de estas líneas tuvo el honor de resaltarle al exalcalde Celdrán Matute las excelencias que concurrían en Antonio Regalado para que le fueran oficialmente reconocidas en vida de alguna manera; siempre, siempre, el señor Celdrán Matute hizo oídos sordos a nuestra sugerencia-petición, y miró para otro lado. Increíble pero cierto. Antonio Regalado ha ejercido como tesorero del Ateneo de Badajoz hasta la fecha, y ha sido primera guitarra del conjunto musical 'Pulso y púa' del Ateneo, dirigido artísticamente por el maestro Miguel Lucas.

Finalmente, permítaseme incorporar al apresurado resumen de una vida tan pletórica en fidelidades: familia, Badajoz, amistades, música y cultura general, los versos del siguiente docenario dedicado a su memoria: Antonio, ya no estás, aunque persistes./ Te has ido al otro lado de este mundo/para vivir en él ya para siempre./ Y ahora, Antonio, ¿qué vamos a hacer/ si no te encuentras tú entre nosotros?/ Nos quedas con el alma destrozada/ y con el corazón entre sollozos. / ¿Por qué te has ido sin decir adiós/ ni advertirnos siquiera de que habías/ sacado ya el billete para ir/a conocer y disfrutar la paz/ que aseguran tener la vida eterna?