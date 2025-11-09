HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Estación de Castuera, en la línea ferroviaria Ciudad Real-Badajoz. HOY

Adif pone en marcha las expropiaciones para electrificar la línea de Ciudad Real

La actuación contempla cuatro nuevas subestaciones, dos de ellas en Don Álvaro y Castuera

Juan Soriano

Juan Soriano

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:16

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha puesto en marcha las expropiaciones para electrificar la línea ferroviaria entre Mérida y Ciudad Real con la exposición ... al público del proyecto para el suministro de energía a la catenaria.

