Adif pone en marcha las expropiaciones para electrificar la línea de Ciudad Real

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha puesto en marcha las expropiaciones para electrificar la línea ferroviaria entre Mérida y Ciudad Real con la exposición ... al público del proyecto para el suministro de energía a la catenaria.

En concreto, Adif somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el proyecto básico de las subestaciones de tracción, centros de autotransformación asociados y líneas de alta tensión del tramo Puertollano-Mérida de la línea Ciudad Real-Badajoz.

Este documento recoge la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras con el objeto de que cualquier persona pueda solicitar la corrección de errores u oponerse a la necesidad de ocupación. Se puede consultar en las subdelegaciones del Gobierno de las tres provincias por las que pasa la línea (Badajoz, Ciudad Real y Córdoba) y en los municipios del trazado.

La finalidad del documento es doble. Por un lado, sirve como punto de partida para la tramitación de los expedientes de expropiación y, por otro, permite cumplir los requisitos necesarios para la aprobación definitiva del proyecto.

La actuación se centra entre el punto kilométrico 217,8 de la línea Ciudad Real-Badajoz, a unos 4 kilómetros de Puertollano, y el punto 453, en la estación de Mérida. Cubre por tanto más de 235 kilómetros de vía.

El proyecto contempla la construcción de las subestaciones de tracción de Don Álvaro y Quintana (situada en el término municipal de Castuera) en la provincia de Badajoz y Almadén y Brazatortas en la de Ciudad Real.

Los centros de autotransformación, que permiten estabilizar el nivel de tensión en la catenaria con el objetivo que siempre se mantenga en el rango adecuado, estarán en Guareña, Don Benito, Villanueva de la Serena, Castuera, Cabeza del Buey, Capilla (en la provincia de Badajoz), Almadén y Almodóvar del Campo (en Ciudad Real).

Conexión con Red Eléctrica

Para el suministro de energía al sistema cada una las subestaciones de tracción estará emparejada a una subestación de la compañía suministradora Red Eléctrica. La de Brazatortas ya existe, mientras que el resto está en proyecto.

Dos de las cuatro subestaciones de tracción (las de Almadén y Don Álvaro) estarán situadas junto a las instalaciones de Red Eléctrica, por lo que no necesitarán un enlace especial. Sin embargo, en las de Brazatortas y Quintana será necesario realizar una conexión mediante líneas de alta tensión, de 1,6 kilómetros de longitud en el primer caso y de 8,8 kilómetros en el segundo, en los términos municipales de Castuera y Quintana de la Serena.