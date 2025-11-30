Adif invertirá 3,4 millones en el cerramiento de varios tramos de la región El objetivo es aumentar la seguridad para evitar arrollamientos y cruces indebidos en zonas urbanas

Juan Soriano Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:03

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) destinará 3,4 millones de euros a la instalación de cerramiento de las vías de tren en varios tramos de la región con el objetivo de incrementar la seguridad, principalmente en zonas urbanas.

El contrato tiene un plazo de ejecución de 16 meses y está dividido en cuatro actuaciones distintas, cada una con una duración estimada de cuatro meses. En total, se instalará cerramiento en unos doce kilómetros de vía, sumando ambos lados de la marcha. En su mayor parte consistirá en un muro de hormigón sobre el que se colocará una valla. También se contempla la instalación de puertas para permitir el acceso a las vías para operaciones de mantenimiento.

Como recoge el pliego de condiciones, el objetivo también es suprimir determinados pasos viciosos, como se denominan a los cruces que se han creado en la vía del tren sin autorización. Con ello se pretende que sólo se pueda pasar por estructuras construidas a distinto nivel o, en todo caso, por lugares habilitados con las correspondientes medidas de seguridad.

Las actuaciones previstas «responden a la necesidad de reforzar la seguridad de esta infraestructura frente a los actos de intrusión que se vienen cometiendo desde hace algunos años». Como indica la documentación del contrato, debido al crecimiento de la estructura urbana en ciertos municipios y el acaecimiento de diversos accidentes por arrollamiento de trenes se ha decidido adoptar medidas para potenciar la seguridad.

Cuatro actuaciones

La primera de las actuaciones contempla intervenir en la línea de tren convencional entre Madrid y Cáceres en los términos municipales de Casatejada, Mirabel y Garrovillas de Alconétar. Comprende la colocación del vallado en unos 3,9 kilómetros y la supresión de un paso vicioso con un presupuesto total de 819.000 euros.

La segunda actuación se centra en Cáceres, en la línea que conecta la ciudad con Valencia de Alcántara, en unos 1,3 kilómetros de trazado urbano. También se eliminarán dos pasos viciosos. El coste estimado es de 760.000 euros.

En tercer lugar, se mejorará el cerramiento de 2,4 kilómetros en Casar de Cáceres (en la línea convencional de Madrid), 1 kilómetro en Cáceres (de la línea de Valencia de Alcántara) y 2 kilómetros en Zafra y Puebla de Sancho Pérez (de la línea entre Zafra y Jerez de los Caballeros). El presupuesto es de 914.600 euros.

Por último, se dedicarán 905.000 euros a la colocación de cerramiento en 1,5 kilómetros de la línea Zafra-Jerez de los Caballeros a su paso por Burguillos del Cerro.