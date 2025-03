Adif impide que veinte personas pidan el Ruta de la Plata en la puerta de la estación de Mérida

Adif impide que veinte personas pidan el Tren Vía de la Plata en la estación de Mérida. Escasa repercusión de la manifestación en la capital ... autonómica y enfado de los pocos que fueron. Adif impidió a los veinte que se concentraron sacar los carteles y las pancartas en la puerta de la estación y leer allí el manifiesto.

Tampoco que se grabara a los manifestantes. Leyeron el comunicado en la escalera de acceso. «La Ruta de la Plata es la vena por donde puede entrar toda la sangre para el desarrollo de Extremadura. Es una vergüenza que se cerrara. No se utilizaba porque los pasajeros no podían hacerlo. Dos empresas de autobuses montaron luego el negocio la Ruta de la Plata y siguen funcionando todavía. Se cerró por un motivo político», Juan José Hernández fue uno de los convocantes y uno de los que se quejó de las limitaciones de Adif para manifestarse. «Venimos a pedir un tren digno para Extremadura y no nos dejan ni manifestarnos. Vergonzoso Renfe y Adif».

En Plasencia unas 150 personas se concentraron en la Plaza Mayor convocados por la Plataforma Extremeña del Tren. Estuvo el alcalde, Fernando Pizarro, así como miembros de colectivos sociales, empresariales y sindicales, entre ellos Milana Bonita, Pymecon o UGT.

Ampliar Concentración en Plasencia. David Palma

Bajo una cortina de lluvia que hizo aflorar los paraguas, y al ritmo de la canción 'Blanca y negra' de Calentón ('Vagones ardiendo que no aguantan en pie, Dios santo, en medio del campo otra vez'), la concentración tuvo su momento culminante en la lectura de un manifiesto a cargo de Mari Carmen, una persona invidente de la Plataforma.

Un centenar de manifestantes se reunieron, a su vez, en la Plaza de España de Llerena.