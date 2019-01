¡Adif, Enaire, disolución!

La incertidumbre de viajar en tren y la política de precios bajos han conseguido que los aviones que salen de Badajoz vayan llenos. No solo los que vuelan a Barcelona, también los que van a Madrid. Por 23 euros viajé la última vez, un precio muy razonable. Da gusto funcionar como una isla a efectos aeronáuticos: no nos afectan las huelgas de pilotos y no nos sablean en los billetes. Pero ha surgido un nuevo problema: la niebla.

Hasta ahora, en Extremadura, había dos noticias que en el resto de España eran portada, pero aquí daban lo mismo: eran las informaciones sobre las huelgas de Renfe y sobre las cancelaciones de vuelos por culpa de la niebla. Como en tren viajaban muy pocos y en avión viajaban aún menos, a nadie se le ocurría abrir un informativo con esas suspensiones de trenes y aviones porque no interesaban.

Pero la situación ha cambiado. Es lo que nos ha dejado como regalo 2018: cualquier cosa que suceda en los trenes será portada a partir de ahora y lo mismo sucederá con los aviones. ¿Es que somos modernos y ya nos afecta lo mismo que a las demás regiones de España? Pues no, todo lo contrario. Nuestras comunicaciones por vía y por aire son tan antiguas que basta el menor incidente para que todo se trastoque, disloque y descoloque.

En Extremadura, las huelgas ferroviarias siguen sin ser una noticia de primera porque los viajeros del tren son pocos y tienen una gran cultura de Auto-Res: cambian el Talgo por el Avanza Exprés en un santiamén. La noticia no es que nuestros trenes no partan de las estaciones por una huelga. La noticia es que luego se paran en medio del campo. Por mucho que ahora haya una carrerilla entre provincias para conseguir el título de la más abandonada por Renfe y Adif, lo cierto es que, en España, solo nosotros tenemos el récord de trenes parados en medio del campo, que es lo que de verdad cuenta para optar al título nacional de 'Mi Región Existe'.

Y especifico en España porque si lo ampliamos a la península ibérica, entonces empatamos con el Alentejo, donde ya les he contado en esta página las odiseas que pasan los hermanos alentejanos en verano con unos automotores que se paran en el distrito de Beja sin aire acondicionado, también en medio del campo y a la hora de la siesta con 41 grados a la sombra. Extretejo, un país unido por la historia, el abandono, las desgracias y los trenes tercermundistas.

La otra novedad de 2018 es que nuestro aeropuerto ha empezado a ser noticia porque las nieblas de la Santa, que tan entrañables resultan en Mérida, dejan de ser graciosas y santas cuando llegan a Talavera la Real e impiden que salgan los vuelos de Air Nostrum. Así que ya tenemos otro flanco abierto para los de Milana Bonita, nombre muy apropiado para protestar por vuelos suspendidos. Ahora, además de pedir un tren digno, hay que empezar a exigir un Egnos o un GPS para permitir el aterrizaje de las aeronaves en el aeropuerto de Badajoz los días de niebla espesa.

Estos sistemas de ayuda al aterrizaje vía satélite hay que exigírselos a Enaire. Además de pedir un tren digno a Adif, hay que demandar un Egnos o un GPS a Enaire, que se convertirá en blanco de nuestras críticas, lamentaciones y desesperaciones. Enaire, empresa pública gestora del espacio aéreo español, se debate entre utilizar el modelo Egnos, sistema avalado por la Unión Europea, o el modelo GPS para la navegación aérea basada en satélite. Son necesarios dos equipos puesto que los aviones aterrizan siempre con el viento de frente y hay que instalar uno en cada cabecera de pista. En fin, una pasta.

Yo creo que esto de Adif y Enaire se lo inventan los gobiernos para evitar que los manifestantes maldigan a sus presidentes. Gritar: «Sánchez dimisión» escuece, pero: «Adif, Enaire disolución», queda abstracto. Para eso, mejor seguimos cantado jotas, que es lo que excita de verdad a los manifestantes extremeños.