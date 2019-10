Adenex plantea retirarse del caso Isla Valdecañas por motivos económicos «Hay un debate interno sobre si ya hemos hecho todo lo que debemos y podemos hacer», reflexiona el presidente de la asociación ANTONIO J. ARMERO Cáceres Viernes, 18 octubre 2019, 08:23

Adenex está estudiando la posibilidad de retirarse del caso judicial sobre Marina Isla Valdecañas, en el que ejerce como una de las partes –la otra es Ecologistas en Acción– que pide el derribo del complejo residencial y de ocio ubicado cerca de Navalmoral de la Mata. El motivo por el que la Asociación para la Defensa de la Naturaleza en Extremadura está debatiendo apartarse del procedimiento es económico, según explica su presidente. «Estamos pensando si seguir o no, hay un debate interno sobre si ya hemos hecho todo lo que debemos y podemos hacer», apunta Jorge Vega, que recuerda que el proceso comenzó hace 12 años y que no se sabe cuánto más va a durar.

Adenex es junto a Ecologistas en Acción quien llevó a los tribunales el proyecto de construcción del resort de lujo. En marzo del año 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) les dio la razón, sentenciando que el PIR (Proyecto de Interés Regional) que permitió que la iniciativa empresarial siguiera adelante era ilegal. Entre otros motivos, porque dejó que se edificase en una Zepa (Zona de Especial Protección de Aves). En marzo de 2014, el Tribunal Supremo ratificó este fallo. Tanto una como otra sentencia ordenan la restitución de los terrenos que ocupa el complejo a su estado originario.

Sin embargo, el resort sigue en pie, y lo que se debate ahora en el TSJEx es si las sentencias son ejecutables, como defienden los dos colectivos ecologistas, o no, como sostienen la Junta de Extremadura, los ayuntamiento de El Gordo y Berrocalejo, la promotora del resort y los dueños de chalés. Al puzzle judicial hay que sumar otro asunto: la cuestión de inconstitucionalidad que el TSJEx trasladó en abril al Tribunal Constitucional. En ella, le pide que aclare si la LSOTEX (Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura) que permitió levantar el complejo es anticonstitucional porque dice lo contrario que la ley del suelo nacional vigente entonces, en el año 2011.

Y esta cuestión de inconstitucionalidad es un elemento más a tener en cuenta en el debate interno que hay en estos momentos en Adenex. Porque si el TSJEx decidiese no resolver sobre el derribo hasta que el Constitucional aclare la cuestión de inconstitucionalidad, el proceso se alargaría aún más. El pasado día 11, la Sala de lo contencioso-administrativo dijo en una providencia que de momento no se pronuncia sobre si hay que esperar o no al Constitucional, y que lo hará más adelante. «Llevamos 12 años con un proceso que nos ha costado ya miles de euros, y sobre el que nadie se atreve a decir cuándo acabará», apunta Jorge Vega.

«Llevamos 12 años con un proceso que nos ha costado miles de euros y no sabemos cuándo acabará» Jorge VegA | Presidente de adenex

La retirada de Adenex no afectaría en gran modo al proceso. Sí podría abrirse otro escenario en el caso de que hiciera lo mismo Ecologistas en Acción, pues entonces no habría ninguna parte reclamando la ejecución de las sentencias. Fuentes judiciales explican que aunque la teoría dice que la Administración está obligada a procurar que los fallos judiciales se lleven a término, si nadie lo pide es fácil que el procedimiento quede en vía muerta.

«En Adenex –explica su presidente– estamos inmersos en estos momentos en un proceso de generación de nuestro ideario político, redefiniendo distintas cuestiones, una de ellas cuál ha de ser nuestro papel en el caso de Marina Isla Valdecañas». «Tenemos dos sentencias que nos dan la razón, y ese es nuestro gran logro en este asunto, el haber conseguido que los tribunales dejen claro que no se puede actuar de cualquier manera sobre espacios protegidos de Extremadura, por eso me parece injusto que haya quien nos señale como culpables de algo», añade Vega, que pone en valor la extensa trayectoria de Adenex en la región. «Llevamos toda nuestra vida –concluye Jorge Vega–, más de 40 años (fue fundada en 1978), trabajando por Extremadura, que es nuestra tierra, nuestra gran preocupación, y queremos seguir haciéndolo, pero como se comprenderá, nuestros recursos son limitados».