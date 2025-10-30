HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Central nuclear de Almaraz. Hoy

Adenex asegura que el entorno de Almaraz está preparado para afrontar el cierre

El colectivo lamenta que Iberdrola que pretenda prorrogar la vida útil de la central nuclear y considera que la instalación ha sido un lastre para la prosperidad de la zona

J. M. M.

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:05

Las propietarias de la central nuclear de Almaraz ya han manifestado su intención de solicitar una prórroga de la vida útil de los dos reactores ... que están operativos y que, según el calendario firmado por las propias empresas y el Gobierno central, tenían prevista su desconoxión en 2027 y 2028.

