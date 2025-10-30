Adenex asegura que el entorno de Almaraz está preparado para afrontar el cierre

Las propietarias de la central nuclear de Almaraz ya han manifestado su intención de solicitar una prórroga de la vida útil de los dos reactores ... que están operativos y que, según el calendario firmado por las propias empresas y el Gobierno central, tenían prevista su desconoxión en 2027 y 2028.

Una decisión que desde Adenex consideran perjudicial para la zona, por lo que denuncian que Iberdrola, como accionista mayoritario de la instalación, pretenda mantener activa Almaraz y también el resto de sus nucleares en España.

El colectivo defiende que «el debate acerca de la energía nuclear en España siempre ha estado lleno de ocultaciones, de fraudes, de manipulaciones, de promesas falsas, de costes ocultos afrontados por toda la ciudadanía, de yacimientos de uranio encubiertos, de accidentes graves siempre silenciados por no tener el alcance de otros a nivel mundial, pero también ha tenido las mayores contestaciones sociales desde los ámbitos municipales, vecinales, ecologistas y científicos».

Ante eso, entienden que el calendario de cierre de Alamaraz también ha estado sujeto a una «nueva manipulación de los diferentes lobbys tanto del sector eléctrico como de las multinacionales propietarias de las centrales».

Fundamentan desde Adenex la necesidad del cierre de la nuclear extremeña en varios aspectos. Aunque uno de los más llamativos es que aseguran que la central nuclear ha impedido que la zona prospere. De hecho, señalan que en las áreas indutriales que llevaban años vacías se han comenzado a instalar empresas. «No es cierto que con el cierre no haya más trabajo en la zona; hay 15 años de trabajos de desmantelamiento», han aportado en un comunicado enviado antes de saber las condiciones en las que las propietarias de Almaraz solicitarán la ampliación de la vida útil de la central.

Además, la asociación ambientalista señala que el entorno de influencia de la central ya está preparado para amortiguar las consecuencias del cierre e insisten en que no es cierto que con el cierre la comarca se empobrecerá.

Igualmente, Adenex detalla que la mayoría de la población continúa siendo antinuclear y citan como ejemplo el acto del pasado 4 de octubre en Navalmoral de la Mata, donde los organizadores «pretendían reunir a 4.000 personas y solo asistieron 600».

Por último, el colectivo afirma que las energías renovables no necesitan el apoyo de la generación nuclear y cita el apagón del pasado 28 de abril como ejemplo de ello. En esa misma línea niegan que la central nuclear de Almaraz tenga similitudes con instalaciones ubicadas en Estados Unidos a las que se han autorizado 60 años de funcionamiento. «En Estados Unidos los años se cuentan desde el inicio de la construcción (Almaraz tendría entonces 55 años) y las autorizaciones no se conceden de diez en diez años como en España, sino los años que la empresa propietaria considere que va a obtener beneficios y si no los obtiene pues cierra», ha expuesto Adenex en un comunicado.

Certifican, al respecto que mantener activos los reactores de Almaraz más allá de 2028 es un riesgo para poblaciones enteras de España y Portugal. «Toda industria nuclear tiene fecha de caducidad», ha declarado el colectivo al tiempo que niegan que la instalación extremeña esté en las mejores condiciones de seguridad: «La empresa que ha realizado ese informe forma parte de la propia industria de Almaraz y del lobby internacional francés. En el año 2024 Almaraz fue la central con más incidencias en España», han concluido.