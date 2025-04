Acuerdo para la inserción laboral de los militares que abandonan el Ejército

Acuerdo entre la organización empresarial Creex y el Ministerio de Defensa para la inserción laboral en el ámbito privado de los militares que abandonan las ... Fuerzas Armadas. «Por un lado, se da cobertura a estos hombres y mujeres que por el motivo que sea dejan de pertenecer al Ejército y quieren abrirse camino profesional en el ámbito civil, y por otro ofrece a las empresas un capital humano con experiencia, formación y competencias, en unos momentos donde precisamente falta mano de obra para cubrir las vacantes en la actividad empresarial», ha indicado Javier Peinado, secretario general de la Creex.

El convenio ha sido presentado este martes en la sede de Creex en un acto en el que han participado, además de Javier Peinado, el Delegado de Defensa en Extremadura, Coronel del Ejército del Aire Jesús Antonio Caballero; el Secretario General de la Delegación de Defensa en Extremadura, teniente coronel del Ejército de Aire, Tomás de Jesús Cambero; el responsable del Área de Reclutamiento de esta Delegación de Defensa, Teniente Coronel del Ejército de Tierra Pascual Javier García, y la Secretaria General de Coeba, Nuria Lavado, en su calidad de responsable del Área Formativa de la Creex y de la agencia de intermediación laboral de la Fundación CRESEM, también perteneciente a la Creex.

El Secretario General de la Creex ha comenzado su intervención agradeciendo a la Delegación del Ministerio de Defensa el empeño puesto para que el acuerdo llegue a buen fin «y Extremadura disfrute de las posibilidades que ya tenían otros territorios».

Peinado ha hecho referencia a las dificultades que existen para cubrir puestos de trabajo «y no solo cualificados, sino de las escalas básicas» pese a que la región contabiliza 80.000 demandantes de empleo.

Por ello, ha destacado que este convenio supone una oportunidad para quien deja el ámbito militar, y también para las empresas «al poder incorporar a gente que ya viene de realizar un trabajo, con formación y competencias en las denominadas habilidades blandas, como son trabajo en equipo, compromiso, esfuerzo y capacidad de sacrificio, cualidades muy apreciadas en el seno de cualquier empresa».

Por su parte, el delegado de Defensa ha señalado que este acuerdo responde a la iniciativa del Ministerio de Defensa de facilitar el tránsito y la inserción en la vida civil a quien deja el servicio en las Fuerzas Armadas, «una estrategia que está ganando mucho peso».

Caballero ha añadido que estos convenios suelen firmarse con la Administración pública pero también con empresas privadas, y ha coincidido con Javier Peinado en el doble valor que aporta el documento rubricado. Por el lado de Defensa, ha comentado, el acuerdo supone publicar las vacantes que tengan las empresas canalizadas a través de CREEX y difundir las ofertas formativas de la organización empresarial, así como gestionar las autorizaciones para los procesos necesarios.

El convenio tiene una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga.

Especializaciones

Mientras, el responsable del Área de Reclutamiento ha aportado otro elemento distintivo de esta relación, al señalar que no solo se abre una plataforma de inserción laboral, sino que las propias Fuerzas Armadas, fruto del contacto con organizaciones empresariales como Creex «está adaptando su formación no solo a lo que se demanda dentro de la propia actividad militar, sino a lo que se demanda también en el ámbito de la empresa privada: «Se analizan e incorporan especializaciones que antes no teníamos porque no nos hacen falta en nuestra tarea, pero que se están incorporando para facilitar la inserción laboral posterior, y una parte del convenio va por ahí».

Finalmente, Javier Peinado ha incidido en esta misma idea apuntando que se va a diseñar una formación específica para ciertos perfiles que se están demandando y que complementen la que se ha adquirido durante el paso por los Ejércitos. Esto «supone que con periodos de formación más cortos pueden adquirirse las competencias necesarias» y puso como ejemplo el ámbito de la digitalización, donde Creex cuenta con distintos programas formativos «donde ahora ya, con la cobertura legal de este acuerdo, vamos a incluir como destinatarios a quienes han salido o están a punto de salir de las Fuerzas Armadas».