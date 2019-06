¿Has actuado conforme al deseo que te habita?

Olvidé sacar una foto a ese árbol, ese que me conmovió, el que te conté. Fue antes de ayer, cuando paseábamos de sombra en sombra. Las rosas se han secado y ya nada parece florecer, salvo aquel árbol, la brisa fresca junto a él. No nos movimos en un buen rato. Te dije: parece japonés, y mi imaginación se fue volando. Una chica rubia entra en la Ciudad Prohibida, y todo es rojo, y la blancura de una novia, sus dedos rozando la tela del tocado, sus labios tan rojos, la conmueven. Se llama acacia de Constantinopla, proviene del sureste de Asia, desde Irán hasta China. Las hojas son como las de las mimosas amarillas, pero las flores son penachos esponjosos, como pajaritos, de color rosado, más rosado, beige. Dulcemente perfumadas. Albizia Julibrissin. Fue un tal Filippo Degli Albizzi, naturalista italiano del siglo XVIII quien primero la introdujo en Europa. Gul-i Abrisham - گل ابریشم - significa árbol de seda; Gul – گل - es flor y -Abrisham –ابریشم -, seda. Crece en las tierras altas, los valles de arena, alrededor de los chalets unifamiliares de la Mejostilla. En la medicina tradicional es He Huan Hua - 合欢花 -, se utiliza para alimentar el corazón y calmar el espíritu. En Japón, realmente, se ha convertido en una especie invasora.

Las historias de las plantas son apasionantes. En el documental francés del que te hablé, sobre la ciudad de Menton, aparecían unos jardines fuera del tiempo. La Serre de la Madone fue creado por Lawrence Johnston con plantas y semillas de sus viajes a Sudáfrica y a Oriente. Hablaban de Sophora Toromino, un pequeño árbol proveniente de la Isla de Pascua, y ahora extinto en su medio natural. Encontrado en aquella remota isla durante el segundo viaje por los mares del sur de James Cook. El arqueólogo Alfred Métraux fotografió en 1935 el último ejemplar, en el cráter Rano Kau, donde grandes peñascos lo protegían del ganado. Murió en 1960. Quedan unos pocos en ese jardín. Cortaban directamente del árbol y comían limones, que saben a almendras frescas. Los limones de Menton. Se sentaban alrededor de la mesa, en el exterior, y sobre una vajilla muy hermosa, amarilla y verde, comían sardinas rellenas, que van al horno con unas ramas de hinojo, y un pastel típico de las celebraciones provenzales.

No se las compré por lo que me dijera el vendedor, las compré para que te acompañasen en tu visita. La naranja, me dijiste; los crisantemos naranjas, por favor. Dorados. Quizás por el Festival de la felicidad. Y ahí estuvieron. El Trono del Crisantemo está en el Palacio Imperial de Kioto, no sé si la chica rubia llegó a verlo, bajo la llovizna. Dices que volar es lo más voluptuoso del mundo, volar sobre el océano, y a mí me da miedo. Miro las hojas de los coleos, los pequeños claveles blancos, con sus raíces bien enganchadas en la tierra.