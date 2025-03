Los actores extremeños se unen en una asociación para trabajar en mejores condiciones

Hace 30 años, en Extremadura, a un actor le pagaban entre veinte y veinticinco mil pesetas por función. Ahora, apenas llegan a los 150 ... euros. El mismo trabajo, al mismo precio, pero tres décadas después. Abandonados han estado siempre por los sindicatos, o se han sentido siempre así.

Nadie ha preguntado nunca por la precariedad laboral presente en compañías y administraciones que financian festivales. No se pagan ensayos, no les dan de alta en la Seguridad Social o les hacen contratos de técnicos por horas. Y cuando se consigue el alta, a veces, no llega al salario mínimo interprofesional. La situación no es nueva, pero los actores quieren revertirla.

Extremadura era hasta ayer la única región sin una asociación gremial. Sin una plataforma en defensa de los derechos laborales de los intérpretes. Y fue en la Sala Trajano de Mérida, el único teatro de la región gestionado directamente por la Junta, donde se presentó lo que puede ser el germen del primer sindicato de actores de Extremadura. De momento, han alumbrado la Unión de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura. Funcionará a partir de ahora como Uapex.

Forman un colectivo al que definen como profesional, autónomo y autogestionado. Independiente de cualquier sindicato o partido político.

Firman nombres habituales de los festivales y de las producciones extremeñas como Javier Herrera, José Antonio Guerrero y Paca Belardíez. Y tiene a Pedro Montero como presidente y a Memé Tabares de portavoz y vicepresidenta.

Tabares ofreció ayer datos estadísticos de la precariedad a nivel nacional, provenientes del colectivo Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (Aisge). En ellos se indica que solo un 8% de los actores puede vivir de su profesión; un 46% realizó algún trabajo sobre los escenarios o delante de las cámaras a lo largo de 2022; y el 12% trabaja sin contrato. En cuanto al género, el 51% de las actrices se encuentra en paro frente al 45% de ellos.

Los actores, recuerdan, no tienen voz en ningún foro donde se deciden las normativas o se programan festivales. Están al margen de lo escénico en Extremadura. Tampoco a la hora de pactar las condiciones de trabajo. Cada uno acuerda, o más bien acepta sin posibilidad de negociar, condiciones que ofrecen la compañías.

Y por experiencias recurrentes, saben que trabajan bajo condiciones manifiestamente mejorables. Casi nunca exigen nada porque temen que si lo hacen no les vuelvan a llamar. «Eso hace que a veces aceptemos lo inaceptable. Sueldos de miseria que se ofrecen a jóvenes actores por empresas que se aprovechan de su falta de oportunidades y sus ganas de trabajar», denuncian.

Llegan a la conclusión los más veteranos de que la mejor forma de combatir estos abusos pasa por una asociación profesional fuerte y con respaldo de los profesionales. De momento son 37 los fundadores. Pero se abren a acoger a todos los que trabajan, han trabajado o aspiran a hacerlo en la región.

Y es también el primer paso para formar un sindicato profesional. Reconocen que siguen la estela de lo que se ha hecho en otras comunidades. En Madrid, Barcelona, Galicia o Murcia empezaron hace mucho a asociarse y han conseguido en algunos casos hasta convenios colectivos.