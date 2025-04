Una activista del cortometraje

J. López-Lago Lunes, 11 de septiembre 2023, 07:00 | Actualizado 07:08h. Comenta Compartir

Eligió su profesión en el último momento y no se arrepiente, ya que fue coherente con los pálpitos que las personas sienten en su infancia. « ... El día antes de hacer la inscripción no sabía qué carrera elegir. Mi otra opción era Económicas, pero una amiga de cuando éramos niñas me preguntó ¿eso es lo que a ti te gusta? Las primaveras en el campo las pasaba con amigas haciendo entrevistas, imitando a Mercedes Milá y Jesús Hermida, ideando telenovelas y teatrillos... y ella me dijo que empezaba una carrera nueva en Badajoz, Comunicación Audiovisual. Me cogieron en Económicas y me dejaron en lista de espera en la otra. Al final entré en septiembre y fue la mejor decisión de mi vida. Al ser los primeros hubo mucha afinidad entre todos y como los medios eran muy precarios hicimos huelga en la facultad y hasta encierros, aquello nos unió mucho», rememora.

Maribel Ruiz nació en Don Benito en 1981, se mudó a Badajoz para estudiar y cuando acabó su carrera estuvo en la asociación BadaFrame, que agrupaba a aquella primera promoción de estudiantes, allá por 2003. Desde entonces, la lista de películas y cortometrajes en los que ha participado como productora es inabarcable. Ahora la mayoría de proyectos que atiende le llegan de fuera de Extremadura. «Esto hace veinte años era un sector prácticamente inexistente. Yo tuve suerte y empecé a trabajar en la productora Tragaluz (sede en Badajoz), pionera en hacer ficción desde Extremadura y tuve la sensación de empezar a construir un sector al haber estado allí entre 2006 y 2018 que cerró. Es verdad que Extremadura se vende como escenario para rodajes, pero como impulsora de producciones nada, salvo alguna excepción como Glow en animación. Sobre el camino que tomó su generación señala que antes había una vocación más cinematográfica, pero con la llegada de Canal Extremadura muchos eligieron la televisión. Maribel Ruiz se quedó en el mundo de la pantalla grande. Se dedica a buscar escenarios sin anacronías, organizar cásting, que no falte de nada al equipo de rodaje... Combina la oficina y los viajes y siempre ha estado vinculada al Festival Ibérico de Cinema de Badajoz, que va ya por su 29 edición y donde hoy es productora ejecutiva. Por otro lado, junto a su socio Antonello Novellino, que conoció de erasmus en Salerno (Italia), fundó en 2020 Belino Production S. L., con sede en Madrid. Su filmografía cuenta ya ocho títulos en apenas tres años. «De vez en cuando hacemos algo de publicidad para luego financiar proyectos propios o más experimentales». Esta tarea ella la compagina con contratos puntuales como 'freelance' cuando la llaman para proyectos, como le ha ocurrido con la productora de Santiago Segura o el documental 'Palomares. Día de playa y Plutonio' de Movistar Plus, por citar los más recientes. Ahora trabaja con Morena Films (Cerdita). A través de Belino, Maribel Ruiz ha producido, entre otros cortos, '(A)normal', que ha recorrido festivales de todo el mundo y compró Movistar; 'Una comedia muy moderna', rodado en Trujillo y Huertas de Ánimas ; o 'Actos por partes', con el que llevan 27 premios y que habla del cáncer con humor a través de historias reales. Además, dos largometrajes, el que estrenaron en febrero, 'Venus', en la línea de la 'nouvelle vague', en blanco y negro y que está en Filmin; y 'Kilómetro 224', de Antonio Pedro Vasconcellos, donde se encargaron de la parte rodada en Badajoz. A medida que va enumerando proyectos le llegan más a su cabeza, como el documental 'Rediseñando el mañana' por toda Europa en pleno covid... «En realidad siempre hay tarea y a veces me siento saturada», dice esta extremeña que se mueve en el triángulo formado entre Badajoz, Madrid y Don Benito. «Justo en estos momentos –prosigue–, estamos en el montaje del corto 'La idea de una isla' junto a 'Entre las piedras Films' y que es de una directora emergente de 26 años, Carmen Pedrero». Esto la ha tenido parte del verano en Logrosán y Cañamero. «Lo hemos rodado en 16 milímetros en celuloide y está ambientado en 1938, el día en la vida de una niña de 10 años que es la abuela de Carmen porque a ella le sorprendieron sus recuerdos bonitos en una época de guerra», avanza. Para Maribel Ruiz su momento profesional ideal era cuando vivía en el Casco Antiguo de Badajoz, iba andando a la productora y estaba a hora y cuarto de su familia. «Eso para mí era un privilegio, pero cuando cerró Tragaluz tuve que buscar fuera. Salir en una foto en Madrid parece que es triunfar, pero yo lo que quiero es triunfar en mi casa, lo que pasa es que hay muy pocos que vivan en Extremadura exclusivamente del cine». A sus 42 años dice que le interesa «lo tradicional y también lo nuevo que hacen los jóvenes». Lo que no entiende aún es cómo, ahora que triunfan los 'reels' los cortos no haya tenido su 'boom'. «Creo que es la oportunidad para que no se vea como algo raro y experimental, que también lo es porque son los primeros pasos del cine del mañana y esa cantera experimenta. Pero me sorprende que no hayamos conseguido un mercado para el cortometraje ahora que se que se consumen historias cortas».

