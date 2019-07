La actividad emprendedora en la región baja en el último año, según el proyecto GEM Representantes del Consejo GEM y de la Junta, en el acto. :: JSP Además, se ha detectado una falta de competitividad en las pymes extremeñas en temas como la innovación JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Sábado, 13 julio 2019, 08:47

Trujillo. La tasa de actividad emprendedora en la región ha bajado en el último año 1,5 puntos, pasando del 6,4 al 4,9 por ciento. Además, se ha detectado una falta de competitividad en las pymes extremeñas en temas como la innovación, la internacionalización y, sobre todo, en la digitalización. Esos son algunos datos que se hicieron públicos ayer en el acto de clausura del XXVI Consejo GEM Extremadura, celebrado como cada año en el convento La Coria de Trujillo.

Esta sesión contó con la asistencia del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, así como con el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, y el alcalde anfitrión, José Antonio Redondo, junto a representantes de diversas entidades públicas y privadas e instituciones que forman ese Consejo GEM en la región.

El secretario del Consejo GEM, Antonio Fernández, avanzó a HOY esos primeros resultados del último informe creado. Toda esa información se hará pública en septiembre. Matizó que cuando se produce una bajada de esa actividad emprendedora es significativo de lo que puede estar sucediendo en la economía. Asimismo, apuntó que las pymes extremeñas sean menos competitivas es algo que ya se sabía en comparación con las nacionales. «Hemos detectado que son menos competitivas en relación al tamaño de esas empresas, puesto que es menor», sostiene.

Entre los consejos, aumentar la formación en digitalización y el conocimiento de la internacionalización

Ante esta situación, las recomendaciones que se pueden dar es el aumento de la formación en la digitalización, en el conocimiento de la internacionalización y en la innovación, para que el mundo empresarial sea más competitivo.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, antes de comenzar el acto, aseguró que la región se encuentra en un momento crucial, puesto que está llena de oportunidades, «si se saben aprovechar».

Reconoció que ahora hay que trabajar en temas de infraestructuras y en el entorno jurídico de las empresas, como pueden ser temas de tramitación de aperturas, aspectos medioambientales, así como urbanísticos, con el fin de «facilitar la vida a las empresas». En este sentido, indicó que, en la conformación del nuevo gobierno, se va a dar más importancia a este aspecto. También sostuvo la necesidad de la formación, ya que la considera un pilar fundamental. La idea en su ejecutivo es unir la formación profesional reglada con la no reglada, para sacar el mejor rendimiento posible. No tiene dudas de que seguirán mejorando las cosas, aunque no hay que bajar la guardia, añadió.