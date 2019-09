«Aceptamos las prejubilaciones porque había ya mucha presión» El pacense Fernando Píriz dejó con pena Caja Extremadura con 57 años y relata el tenso ambiente que vivió desde la fusión con Liberbank J. L. G. BADAJOZ. Domingo, 1 septiembre 2019, 09:04

Detrás de la montaña de datos para explicar que cada vez hay menos oficinas bancarias hay personas, miles de empleados que ya no trabajan. Fernando Píriz tiene ahora 59 años y hace dos que se acogió a una prejubilación que le ofreció Liberbank, la entidad que absorbió a Caja Extremadura. En resumen, a él y a muchos compañeros les fueron imponiendo unas condiciones laborales tan duras que la inmensa mayoría aceptó coger el dinero e irse a casa. Píriz trabajaba en una oficina de Badajoz capital y firmó seguir cobrando el 60% de su sueldo hasta cumplir los 63 años.

«Yo llevaba en Caja Extremadura más de treinta años -relata a este diario- y vi que todo se empezaba a deteriorar cuando empezaron unas fusiones, en mi opinión sin criterio. En cuanto Liberbank absorbió varias cajas, entre ellas Caja Extremadura, se vio un cambio de filosofía. Antes nos identificábamos con la empresa, éramos una gran familia, pero todo se convirtió en algo impersonal basado solo en la productividad, que está bien, pero es que todo eran números, perdimos el contacto con los compañeros de servicios centrales y empezaron las presiones y los traslados», describe cuando rememora aquella época allá por 2012.

Según este exempleado, primero hubo recortes de salario, que en el caso de los más veteranos como él alcanzaron hasta el 50% del sueldo. «Nos presentaban unos números que no sabíamos si eran reales. Es verdad que la crisis inmobiliaria hizo subir la morosidad, pero los recortes de nuestros sueldos fueron salvajes mientras a la cúpula directiva no le afectaba. Los sindicatos se metieron por medio y se atenuó algo la presión, pero lo siguiente fue ponernos una oferta sobre la mesa para que nos fuéramos. Yo la cogí porque era eso o mandarme al quinto pino y cambiar de vida en Asturias o Barcelona, pues no compensaba. La mayoría aceptó aquellas prejubilaciones porque el ambiente era ya muy raro, con horas extras que no se pagaban y con unos objetivos que eran siempre inalcanzables. Había mucha presión, mucho estrés y se multiplicaron las baja sicológicas», señala este pacense que, transcurridos dos años desde que se desvinculara de Caja Extremadura, afirma no siente ningún vacío pues se apunta a cursos y aprende portugués, pero entiende el sacrificio para compañeros de 40 años que han tenido que irse a vivir a otra punta de España para seguir trabajando. «Además, me da mucha pena que nuestra tierra se haya quedado sin sus cajas de ahorros», añade.