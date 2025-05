«No aceptamos que ningún país quiera tener un imperio a su disposición»

El político extremeño Ignacio Sánchez Amor (Jaraíz de la Vera, 1960), eurodiputado desde 2019, se encuentra ahora mismo en Turquía calibrando la calidad democrática de ... este país de cara a su posible adhesión a la Unión Europea. Como experto en política exterior y conocedor de Ucrania, ha valorado esta mañana para HOY la invasión rusa, la cual podría acabar con una reacción de las fuerzas de la OTAN.

–¿Cuándo estuvo por última vez en Ucrania?

–He estado bastantes veces haciendo observación electoral, también en la línea de contacto, que es el territorio controlado por el Gobierno de Ucrania y por los secesionistas, lo que se llama 'zona gris'. La última vez viajé en 2018 y estuve donde acaba el control del ejército ucranio. Hay una zona de unos 600 metros de ancho y al otro lado está el control del ejército secesionista. En esa zona de nadie hay gente viviendo y sufriendo bombardeos. Yo mismo estuve en un bloque de pisos que había con disparos de mortero y cuando se mandaba a los albañiles a reparar el tejado los francotiradores disparaban, no a matar pero sí para que no siguieran trabajando. A mí me dieron un 'kit' de supervivencia y un atuendo militar como protección.

–¿Cómo ve el conflicto con Rusia a día de hoy?

–Mal. Los americanos tenían razón, su información era buena. Lo de esta noche ha sido una agresión en toda regla que ha puesto en marcha los mecanismos previstos por los aliados europeos, americanos y británicos. Lo bueno es que ha habido una unidad completa en la Unión Europea (UE), incluidos los más reticentes a criticar a Rusia como Hungría. También ha habido unidad en la OTAN, incluida Turquía, que ha mantenido últimamente relaciones con Rusia comprándole misiles. Hay que reaccionar.

–Siendo España miembro de la UE y la OTAN, ¿qué posibilidades hay de que el Ejército se desplace a la zona de conflicto?

– No lo sé. Se haría en el marco de los acuerdos OTAN, pero Ucrania no es miembro y no hay base jurídica. Pero nuestros aviones están en el Báltico desde hace años. Todo lo que se decida hacer en el marco de la OTAN se hará y España ha sido un socio consciente y leal con sus obligaciones.

–¿Cree que ha habido fallos en la diplomacia y política exterior y se podía haber evitado llegar a la situación actual?

– Era evitable si nos hubiéramos rendido a la lógica de los rusos. Es decir, que ese país soberano que es Ucrania no pueda adherirse a la organización de defensa que quiera. Si aceptas que el mundo se rige en un sistema en el que algunas potencias tienen derecho de veto sobre la soberanía de otros países no hubiera habido conflicto. Pero no estamos dispuestos a aceptar que ningún país crea que tiene un imperio a su disposición y no haya a su alrededor naciones soberanas. Rusia tiene que plantearse por qué la gente huye de su influencia hacia los valores y esquemas políticos y militares de Occidente. Por qué todos los países de su órbita salieron corriendo y Ucrania decidió libremente que su camino era ir a hacia la OTAN. Rusia es incapaz de convencer y pretende usar la fuerza para impedir un movimiento histórico, y es que todo el que estuvo bajo su influencia ha huido. Lo que a mí me asombra es que en España haya cierta izquierda que coincide con la extrema derecha francesa en poner paños calientes a Rusia, incluso en aceptar la lógica de que no es bueno que la OTAN acepte peticiones de ingreso de esos países. Esas prédicas de 'no a la guerra' hay que hacerlas cuando un país con afán imperialista pone cien mil soldados en la frontera de otro y amenaza con invadirlo. Lo que es ridículo es decir 'no a la guerra' cuando España manda en solidaridad varios aviones a la zona. Espero que se haya entendido el mensaje de que los equilibrios se basan en pocos principios, pero dos fundamentales: la soberanía de los países y la inviolabilidad de las fronteras. Esto es lo que permite que el mundo funcione mejor. Si no, cualquier vecino está sometido al vecino poderoso que tenga.

–¿Inquieta que si la situación va a más China se ponga del lado de Rusia?

–No parece de momento que esto vaya a ocurrir a pesar de los movimientos de cercanía que han parecido expresar. No creo que a China le interese porque siempre ha actuado con discreción y cautela. Por ejemplo, los chinos siempre han tenido una enorme presencia en África, pero no andan diciéndolo, y Rusia, al contrario, quiere que se note que están en Libia, tiene un altavoz, pero no China, que es como un bulldozer con silenciador.

–Usted es diputado europeo, ¿en qué ha cambiado la agenda del Parlamento Europeo desde hoy?

–Supongo que nos plantearemos que el asunto debe ser tratado inmediatamente y convocaremos al menos dos comisiones, de asuntos exteriores (tras la conversación se convocó para esta misma tarde del jueves, además de un pleno el próximo martes) y otra de defensa y seguridad. Llevamos hablando de Rusia varios meses y una de las mejores lecciones de diplomacia que ha dado la Unión Europea en los últimos años es que Putin escribiera 27 cartas a 27 gobiernos para jugar a la división y solo recibió una respuesta en nombre de los 27 que decía lo mismo que los americanos y los británicos. Eso indica que podemos construir una política exterior sólida y desde el punto de vista militar la UE basa su seguridad en la OTAN.